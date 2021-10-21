Развод, первый миллиард и стендап: каким этот год был для Ким Кардашьян

Вадим Карасев

Сегодня телезвезда и успешная бизнесвумен Ким Кардашьян празднует день рождения: ей исполняется 41 год. Прошедшие 12 месяцев выдались для Ким очень непростыми. Сначала она отчаянно пыталась спасти брак с отцом своих четверых детей, 44-летним Канье Уэстом, потом во всеуслышание объявила о разводе с рэпером и пережила много неприятных моментов, связанных с их расставанием после почти семи лет брака. За этот год у Ким случались не только падения, но и яркие взлеты: например, первый заработанный миллиард и ее дебют в качестве комика. Однако трудно поспорить, что весь прошедший год сегодняшней именинницы все равно был в основном посвящен именно ее расставанию с Уэстом. Поэтому в день рождения самой известной сестры из клана Кардашьян — Дженнер Spletnik восстанавливает хронологию событий каждого месяца прошедшего года и разбирается, что же именно привело к разводу одной из самых ярких пар западного шоу-бизнеса.

Октябрь 2020 года: проблемы в браке и скандал из-за пандемии

К своему 40-летнему юбилею Ким Кардашьян подошла с серьезными проблемами в браке. Разговоры о разладе в семье рэпера и телезвезды начались еще в середине лета. Все началось с громкого заявления рэпера, сделанного в разгар его предвыборной кампании (Канье наряду с Трампом и Байденом баллотировался в президенты США. — Прим. ред.). Во время своего выступления перед избирателями в Южной Каролине Канье признался, что они с Ким задумывались об аборте, когда та была беременна их старшей дочерью Норт.





Канье Уэст и Ким Кардашьян с дочерью Норт

В Библии сказано: "Не убий". Я помню, как моя девушка позвонила мне в слезах и рассказала, что беременна. В то время я был рэпером, у меня было много идей, меня окружало большое количество девушек. Она плакала, и в течение одного или двух месяцев мы думали, что хотим избавиться от этого ребенка. У нее даже были наготове таблетки. Как-то я сидел за ноутбуком в Париже, обдумывал новые модели кроссовок и обложки для новых треков, и вдруг экран моего компьютера стал черно-белым. Я воспринял это как знак свыше. В тот самый момент я позвонил Ким. Она сказала мне: "У нас будет этот ребенок", на что я ответил: "Да, у нас будет малыш",— со слезами на глазах вспомнил Канье этот тяжелый эпизод из их совместной жизни с Ким.

Поговаривали, что Ким очень эмоционально отреагировала на внезапное откровение мужа и сразу же собралась вылететь к нему в Вайоминг (там на своем ранчо он несколько месяцев занимался рабочими проектами, в том числе предвыборной кампанией. — Прим. ред.). Следом сам Уэст сделал еще ряд неожиданных заявлений в своем твиттере. Рэпер заявил, что после произошедшего жена хочет закрыть его в больнице, сравнил себя с героем фильма "Прочь", который попадает под гипноз богатой белой семьи, а также признался, что уже два года пытается развестись с Ким.





Ким Кардашьян и Канье Уэст

Вскоре Кардашьян дала первый комментарий по поводу поведения своего супруга. Она объяснила, что громкие заявления Канье сделал на фоне обострения биполярного расстройства, а также уверила, что продолжит поддерживать мужа в этот непростой период.

Любой, у кого есть это психическое расстройство, или же если оно есть у близкого вам человека, знает, как невероятно сложно и больно это принять. Я никогда публично не говорила, как это повлияло на нашу семью, потому что я защищаю наших детей и право Канье на частную жизнь, когда речь заходит о его здоровье,— поделилась Ким.

Несмотря на довольно спокойные комментарии Ким в прессе, инсайдеры утверждали, что она очень тяжело переживает проблемы в браке. Поговаривали, что Кардашьян сразу же прилетела к мужу в Вайоминг и с ней случилась настоящая истерика из-за того, что он длительное время не выходил с ней на связь и попросту игнорировал ее попытки помочь.





Все прошлое лето Ким и Канье пытались спасти свой брак и даже вместе с детьми отдыхали в Доминикане в попытках наладить отношения и вернуть все на круги своя. Совместный отдых явно пошел паре на пользу: по крайне мере, так утверждали инсайдеры. В то же время другие люди из окружения звездной пары делились противоположной информацией. По их словам, во время отдыха оставить ссоры и разногласия Ким и Канье так и не удалось. При этом Ким делала все возможное, чтобы избежать развода:

Ким не хочет разводиться: она за то, чтобы быть вместе и вместе решать проблемы. Во время отпуска она заботилась обо всех членах своей семьи. Помогала и будет помогать Канье бороться с психическим расстройством.





Через какое-то время Канье, казалось, одумался и решил вернуться к семье в Лос-Анджелес. Кардашьян и Уэст даже снова начали ходить на романтические свидания и, казалось, всячески старались отвлечь внимание прессы от проблем в своем браке: например, трогательными рассказами о том, как Ким ухаживала за больным коронавирусом мужем еще в самом начале пандемии. План сработал: на время журналисты и правда оставили эту тему в покое.





В октябре Ким Кардашьян отпраздновала юбилей: ей исполнилось 40 лет. В этот день рядом с ней были родные и близкие, в том числе муж Канье Уэст, отношения с которым в последние месяцы складывались очень непросто. Вместе с сестрами Ким рэпер подготовил для возлюбленной невероятный сюрприз в честь праздника.





Ким приехала в дом, где якобы планировалось проведение очередной фотосессии. На деле же там ее уже ждали родные и по всему дому были расставлены экраны, на которых транслировались кадры с десятого дня рождения Кардашьян, снятые ее ныне покойным отцом Робертом. В качестве сюрприза все члены семьи также воссоздали танец, который любили танцевать все вместе в детстве.





Сюрприз по-настоящему растрогал звезду и заставил ее хотя бы ненадолго погрузиться в свое счастливое детство:

Когда я услышала голос отца, поздравляющего меня с днем рождения, у меня внутри что-то переключилось. Мои мама и папа в нашем детстве снимали все на видео, поэтому у меня остались четкие воспоминания о каждом дне рождения. В свое 40-летие мне было очень приятно увидеть, как эти воспоминания снова будто ожили.





Ким Кардашьян с детьми

На этом сюрпризы на день рождения не закончились. Саму вечеринку по случаю праздника Кардашьян организовала на частном тропическом острове, куда вывезла родных и самых близких друзей. Ким призналась, что в условиях пандемии ей и ее гостям перед вылетом пришлось проходить полное медицинское обследование и две недели соблюдать карантин.

Мы танцевали, катались на велосипедах, плавали рядом с китами и на байдарках, смотрели кино прямо на пляже и не только. Я понимаю, что для большинства людей все это сейчас находится вне зоны досягаемости. Поэтому именно в такие моменты я смиренно напоминаю себе обо всех своих привилегиях в жизни,

— поделилась Ким впечатлениями от праздничной поездки на острова.





Однако шумное празднование дня рождения звезды в итоге обернулось большим скандалом. Далеко не все поклонники смогли порадоваться за Ким: многие, напротив, осудили ее за вечеринку на частном острове прямо в разгар пандемии коронавируса. Пользователи сети решили, что Кардашьян не осознает всю серьезность ситуации, и сочли кощунством тот факт, что она спокойно наслаждается отпуском, когда люди во всем мире каждый день умирают из-за коронавируса. Большинство покоробил вовсе не тот факт, что Ким сейчас отдыхает, а то, с какой интонацией она рассказывает об этом в соцсетях.





Ким Кардашьян с сестрами Хлое, Кортни и Кендалл и братом Робом

К слову, самой Ким и ее знаменитым сестрам не привыкать оказываться в центре подобных скандалов. Пока Кардашьян хранила молчание, чтобы лишний раз не провоцировать гнев подписчиков, страсти улеглись сами собой.

Ноябрь-декабрь 2020 года: хорошая мина при плохой игре

В конце прошлого года Ким Кардашьян старательно делала вид, что в их семье с Канье Уэстом все в полном порядке. Таким образом звезда, судя по всему, хотела приглушить шум от постоянно курсирующих в сети слухов об ухудшении их отношений в браке. Она то публиковала в микроблоге новое фото с Канье с отдыха на тропических островах, то делилась снимками четверых подросших детей, также поддерживая иллюзию об абсолютной идиллии в семье. Довольно скоро эта красивая картинка рассыпалась.





Январь 2021 года: слухи о расставании

В начале января в прессе появились слухи о вероятном разводе Ким Кардашьян и Канье Уэста. И если раньше в СМИ эта новость всегда подавалась с надеждой на дальнейшее сохранение отношений пары, то теперь в воздухе витало совсем другое настроение. Инсайдеры утверждали, что развод пары неизбежен, ведь Ким уже наняла команду адвокатов и начала улаживать некоторые имущественные вопросы с Канье.





Источники в один голос уверяли, что Ким и Канье уже давно не живут как муж и жена и последний год просто сохраняли эту иллюзию семьи исключительно ради своих четверых маленьких детей. По слухам, Ким очень тяжело принимала решение о разводе, потому что боялась, что все это может сказаться на психологическом состоянии их с Канье наследников.





Рождественские каникулы пара провела раздельно. Ким вместе с детьми была в Лос-Анджелесе, в то время как Канье, по слухам, уехал в Вайоминг, чтобы побыть одному и привести мысли в порядок. Судя по снимкам в инстаграме, Кардашьян также сняла обручальное кольцо, как бы подогревая слухи о неминуемом расставании с Уэстом.





Ким Кардашьян с детьми

Февраль 2021 года: начало бракоразводного процесса

В конце февраля в прессе появилось первое подтверждение развода Ким Кардашьян и Канье Уэста. В распоряжении портала TMZ оказались документы, согласно которым инициатором расставания выступила именно Ким. Звезда реалити-шоу попросила о совместной юридической и физической опеке над их с Канье четырьмя детьми, а он, в свою очередь, обязался выполнять свои отцовские обязанности.





Канье Уэст и Ким Кардашьян с детьми

Инсайдеры также сообщили таблоиду, что имущественных споров у бывших возлюбленных возникнуть не должно: изначально у них был составлен брачный контракт, который не собиралась оспаривать ни одна из сторон.

Они уже продвинулись в достижении соглашения об урегулировании имущественного спора,

— уточнил тогда источник.

По слухам, решение уйти от мужа у Ким созрело уже давно, однако она всячески оттягивала этот момент из-за обострения у Канье биполярного расстройства. По мнению телезвезды, в тот период решиться на столь кардинальные перемены было бы очень жестоко по отношению к Канье.





Рэпер действительно очень тяжело переносил развод. Поговаривали, что он был совершенно раздавлен и до последнего отказывался снимать с руки обручальное кольцо. За несколько дней до того, как Ким все же подала на развод, Канье даже пытался продать подаренные им жене ювелирные украшения. Сделать это рэпер хотел с одной-единственной целью: чтобы эти вещи больше не напоминали ему о прошлом и не бередили раны.





Пока сама пара развод в прессе никак не комментировала, пользователи сети принялись гадать, что же именно стало причиной их расставания. Одни утверждали, что последней каплей для Ким стала якобы измена мужа с известным блогером и бьюти-гуру Джеффри Старом (эта теория так и не нашла официального подтверждения), а другие — что Ким попросту устала справляться с психическими проблемами мужа и решила пожить в первую очередь для себя.





Джеффри Стар

Март 2021 года: раздел имущества и обострение отношений

В начале весны в прессе начали появляться первые подробности бракоразводного процесса Ким и Канье. Благодаря инсайдерам и все тому же изданию TMZ стало известно, что Ким вместе с детьми останется жить в семейном особняке в Хидден-Хиллс стоимостью 60 миллионов долларов. Несмотря на то что этот дом в свое время покупал и проектировал Канье, претендовать на него он не стал.





Уточнялось также, что развод пары проходит мирно, а бывшие супруги ведут себя как взрослые люди. Кардашьян даже продолжила рекламировать в соцсетях обувной бренд Канье Yeezy. Детей же Ким и Канье решили воспитывать вместе, разделив свои обязанности 50 на 50. Согласно договоренности, большую часть времени дети будут проводить с матерью, но Ким не будет препятствовать их частым встречам с отцом.





Наряду с этими новостями появлялись и совершенно противоположные слухи. Поговаривали, что на самом деле пара рассталась вовсе не так радужно, как это пытаются выставить в прессе. Еще накануне развода Канье якобы сменил номер телефона и заявил Ким, что теперь она может связываться с ним только через его охрану. По слухам, рэпер также настоял на том, чтобы Ким не присутствовала на его встречах с детьми.





И пока поклонники гадали, что же на самом деле происходит в отношениях рэпера и телезвезды, Ким дала первый комментарий после того, как подала на развод. В интервью для Good Morning Vogue Кардашьян вроде бы говорила о том, как пандемия коронавируса изменила ее жизнь за последний год, однако поклонники нашли в ее словах намек и на разительные перемены в личной жизни.

Этот год был невероятной возможностью научиться быть благодарной за простые вещи, и это было огромным озарением. Я всегда стараюсь смотреть на вещи в позитивном ключе. Несмотря на то что это был такой сложный год, это было время для восстановления сил, раскрытия новых способностей, это была возможность проводить много времени с семьей. И то время, которое я смогла провести со своими детьми, было бесценным. Это, безусловно, положительная сторона,

— рассказала Ким о непростом для нее 2020-м.





Апрель 2021 года: слухи о новом романе и первый миллиард

Публичный развод Ким Кардашьян только подогрел интерес к ее персоне и сразу же отразился на ее финансовом состоянии, притом со знаком плюс. В начале апреля издание Forbes впервые включило телезвезду в список миллиардеров мира. Еще в октябре 2020-го ее состояние оценивалось в 780 миллионов долларов, а уже к весне выросло до миллиарда. Заработать эти деньги Ким помогли ее два успешных бизнес-проекта: косметическая марка KKW Beauty и бренд нижнего белья и одежды для дома Skims.





Перемены наметились и в личной жизни Ким. Всего через пару месяцев после подачи на развод она начала задумываться о новых отношениях. Сначала инсайдеры утверждали, что после расставания с Канье звезда наконец смогла насладиться свободой и пока не планирует серьезных отношений, однако уже готова к свиданиям. Следом в прессе появились слухи о новом романе Кардашьян с 52-летним репортером CNN Ваном Джонсом.

Поговаривали, что Ким и Ван знакомы уже много лет, а сблизил их общий интерес к реформе уголовного права. По слухам, после расставания Кардашьян с Уэстом отношения телезвезды и репортера переросли в романтические. К слову, никаких официальных подтверждений этому не нашлось, а разговоры об этом в прессе довольно скоро утихли.





Ван Джонс и Ким Кардашьян

Май-июнь 2021 года: роман Уэста и Шейк и новые подробности развода

В конце мая в прессе появились слухи о романе Канье Уэста и российской супермодели Ирины Шейк. Поговаривали, что встречаться модель и рэпер начали еще в начале весны, однако долгое время тщательно скрывали свои отношения. При этом бывшая супруга Уэста якобы полностью одобряла его новый роман.

Ким в курсе, что Канье и Ирина встречаются. Она не возражает против этого, потому что она видела, как достойно повела себя Ирина после разрыва с Брэдли Купером. Ким не хотела бы, чтобы ее бывший муж был с кем-то, кто собирается общаться с прессой,

— утверждали инсайдеры.





При этом разобраться, какие именно отношения связывали Ирину Шейк и Канье Уэста, журналистам толком так и не удалось. Одни утверждали, что между ними исключительно сексуальная близость, а другие говорили о романе. Как бы там ни было, уже в конце лета стало известно о расставании Ирины и Канье. По слухам, пара была вместе около двух месяцев и изначально не рассчитывала ни на что серьезное.

Канье занят работой и проводит много времени со своими детьми. На этом он сейчас сосредоточен. У него нет времени на свидания. Однако он находит Ирину удивительной. Они остаются друзьями,

— рассказывали источники.





Ирина Шейк

И пока Канье был занят новыми отношениями, Ким делилась новыми откровениями о разводе. Так, в очередном выпуске шоу "Семейство Кардашьян" телезвезда рассказала, что именно привело ее к разрыву с мужем.

Честно говоря, я больше не могу. Почему я все там же, где застряла на долгие годы? Он уезжает в другой штат каждый год. А я должна быть вместе с ним, чтобы растить детей. И он прекрасный отец, он проделал потрясающую работу. Я думаю, что он заслуживает кого-то, кто сможет поддержать каждый его шаг, следовать за ним всюду и переехать в Вайоминг. Я не могу этого сделать. У него должна быть жена, которая поддержит его во всем, будет путешествовать с ним и делать все для него,

— на эмоциях поделилась Ким.





Позже Кардашьян также призналась, что в браке с Канье ей не хватало романтики и милых моментов вроде совместного просмотра фильмов по вечерам. По словам Ким, она долгое время не могла признаться самой себе, насколько на самом деле одинока в этих отношениях:

Я никогда не думала, что я одинока... Я всегда думала, что это нормально, со мной могут быть только дети, а мой муж переезжает из штата в штат, и я просто поддерживаю его в этом, и меня это устраивало. А затем, когда в этом году мне исполнилось 40, я поняла: "Нет, мне не нужен муж, который живет далеко от меня". И я подумала: "Боже мой, а вот тогда-то мы лучше ладим". И потом мне стало грустно, а я не этого хочу.

Ким уточнила, что одной из причин их развода с Канье стало расхождение во взглядах на многие вопросы, а также призналась, что приложила большие усилия, чтобы сохранить этот брак.





Август-сентябрь 2021 года: намеки на воссоединение

В начале августа в прессе появились первые слухи о возможном воссоединении Ким и Канье. Сначала рэпер посвятил экс-возлюбленной новую песню со своего альбома Donda под названием Love, Unconditionally. В одной из строчек трека музыкант признается, что жалеет об их расставании и просит Ким к нему вернуться.

Я теряю всю свою семью, дорогая, вернись ко мне,

— стоя на коленях пропел Канье во время презентации альбома на стадионе в Атланте.





В тот момент в зале находилась Ким, поэтому у поклонников не осталось сомнений, что в момент исполнения этой песни он обращался именно к ней.

Еще больше обсуждений в сети породило другое выступление рэпера в Чикаго, также прошедшее в поддержку его новой пластинки. На нем во время исполнения финальной композиции No Child Left Behind Ким вышла к публике Ким в свадебном платье из новой кутюрной коллекции Balenciaga. Когда Кардашьян подошла к бывшему возлюбленному во время выступления, он сразу же расплылся в довольной улыбке.





Еще одним намеком на возможное воссоединение одной из самых красивых пар западного шоу-бизнеса поклонники сочли "акт самосожжения" Уэста во время другого номера на том же концерте. Многие решили, что это был символ того, что Канье готов покончить с прошлой жизнью и начать с Ким все сначала.





По слухам, сама Ким тоже пока не торопится с завершением бракоразводного процесса и подумывает дать Канье второй шанс:

Она открыта к этим отношениям и хочет посмотреть, удастся ли им решить свои проблемы как паре. Независимо от того, сойдутся ли они, они все равно останутся в хороших отношениях и будут вместе воспитывать детей.





Канье Уэст и Ким Кардашьян с сыном Сейнтом

Октябрь 2021 года: дебют в качестве комика и шутки про развод

В октябре Ким и Канье продолжили подогревать слухи о своем возможном воссоединении. Например, недавно они вместе с друзьями поужинали в одном из ресторанов Малибу, из которого потом вместе уехали на автомобиле рэпера. Как бы там ни было, пара выглядела так, будто никогда и не расставалась.





Тем временем на публике Ким продолжает обсуждать свой развод с рэпером. Недавно состоялся ее дебют в качестве комика в популярном комедийном шоу SNL на канале NBC Saturday Night Live. В своем вступительном стендапе звезда принялась иронизировать над собственным разводом, что сразу же подкупило зрителей.

Я вышла замуж за лучшего рэпера всех времен. Он также самый богатый темнокожий мужчина в Америке, который подарил мне четырех удивительных детей. Поэтому, когда я развожусь с ним, это означает, что причина в одном... его личности,

— с улыбкой заявила Ким.





Шутила Кардашьян в этот вечер и над увлечением ее сестер пластической хирургией, и даже над скандальным секс-видео с ее бывшим бойфрендом Рэем Джеем, которое просочилось в сеть. Зрители в один голос признали дебют Ким в качестве комика удачным и выразили надежду, что она теперь на постоянной основе будет веселить народ. Поклонники Кардашьян, конечно, поняли, что шутки за нее писала целая команда сценаристов шоу, однако все равно признали, что ее сценическая подача была на высоте.





Кстати, экс-супруга Ким явно не обидели шутки об их разводе: перед первым выступлением звезды на комедийном шоу он специально приехал в Нью-Йорк, чтобы ее поддержать. Означает ли это, что после расставания отношения Ким и Канье вышли на качественно новый уровень, и они стали добрыми друзьями, или же один из самых громких разводов за последнее время так и не случится, покажет время!













Яна Марковская