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Рената Литвинова, Ксения Раппопорт, Александр Горчилин и другие на премьере фильма "На близком расстоянии"

Рената Литвинова, Ксения Раппопорт, Александр Горчилин и другие на премьере фильма "На близком расстоянии"

Вчера в московском кинотеатре "Художественный" состоялась премьера фильма Григория Добрыгина "На близком расстоянии". Поддержать режиссера пришли его друзья и коллеги, среди которых были Рената Литвинова, Ксения Раппопорт, Александр Горчилин и другие.

Впервые фильм "На близком расстоянии" был показан в сентябре на кинофестивале "Кинотавр" в Сочи. Он был представлен в основной конкурсной программе, но остался без наград.

Главные роли в картине исполнили Ксения Раппопорт и Нурбол Кайратбек, у которого не было профессионального актерского опыта. По сценарию героиня актрисы Инга во время пандемии обнаруживает у себя под дверью курьера — мигранта из Средней Азии, который находится в бессознательном состоянии. Несмотря на риск заражения опасным вирусом, она оставляет молодого человека у себя дома. Но при этом ставит ему одно условие.


Ксения Раппопорт

Главной темой своего фильма Григорий Добрыгин назвал одиночество.

Это фильм о болезненном сокращении дистанции. Он в какой-то степени поднимает тему толерантности, но очень деликатно, и в конечном счете он не об этом. Это картина о мучительном, но тщательно оберегаемом одиночестве. О непреодолимых социальных и межличностных барьерах, которые мешают жить и бесконечно тревожат, но от которых, вопреки желанию, сложно избавиться,

— рассказал режиссер.

В широкий прокат картина выйдет в следующий четверг, 28 октября.


Рената Литвинова


Григорий Добрыгин и Ксения Раппопорт
Александр Горчилин
Александр Горчилин и Ксения Раппопорт
Александра Ревенко
Оксана Карас
Кантемир Балагов и Кира Коваленко
Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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