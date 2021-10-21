Рената Литвинова, Ксения Раппопорт, Александр Горчилин и другие на премьере фильма "На близком расстоянии"

Вадим Карасев

Вчера в московском кинотеатре "Художественный" состоялась премьера фильма Григория Добрыгина "На близком расстоянии". Поддержать режиссера пришли его друзья и коллеги, среди которых были Рената Литвинова, Ксения Раппопорт, Александр Горчилин и другие.

Впервые фильм "На близком расстоянии" был показан в сентябре на кинофестивале "Кинотавр" в Сочи. Он был представлен в основной конкурсной программе, но остался без наград.

Главные роли в картине исполнили Ксения Раппопорт и Нурбол Кайратбек, у которого не было профессионального актерского опыта. По сценарию героиня актрисы Инга во время пандемии обнаруживает у себя под дверью курьера — мигранта из Средней Азии, который находится в бессознательном состоянии. Несмотря на риск заражения опасным вирусом, она оставляет молодого человека у себя дома. Но при этом ставит ему одно условие.





Ксения Раппопорт

Главной темой своего фильма Григорий Добрыгин назвал одиночество.

Это фильм о болезненном сокращении дистанции. Он в какой-то степени поднимает тему толерантности, но очень деликатно, и в конечном счете он не об этом. Это картина о мучительном, но тщательно оберегаемом одиночестве. О непреодолимых социальных и межличностных барьерах, которые мешают жить и бесконечно тревожат, но от которых, вопреки желанию, сложно избавиться,

— рассказал режиссер.

В широкий прокат картина выйдет в следующий четверг, 28 октября.





Рената Литвинова





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