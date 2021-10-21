Россияне назвали размер доходов для "нормальной" жизни

Вадим Карасев

Почти половина российских граждан (47%) считают достаточной для нормального качества жизни и накоплений месячную сумму в 40–70 тыс. рублей. Менее 40 тыс. рублей в месяц хотят получать 21,4% опрошенных, пишут "Ведомости" со ссылкой на исследования компаний "Росгосстрах жизнь" и "Росгосстрах".

19,6% респондентов назвали удовлетворительным доход в 70–100 тыс. рублей, 6,9% — 100–150 тыс. рублей, 5,2% — 150 тыс. рублей. Жители Москвы и Санкт-Петербурга имеют самые высокие финансовые запросы. Также, по материалам опроса, мужчины чаще стремятся к большему заработку, чем женщины.

Мужчины в основном указывали желаемый диапазон 70–100 тыс. рублей (21,2% мужчин и 18,2% женщин), 100–150 тыс. рублей (8,5% мужчин и 5,5% женщин) и от 150 тыс. рублей. (6,4% мужчин и 4,1% женщин). Возраст тоже имел значение: респонденты в возрасте 30–49 лет хотели бы располагать суммой от 70 до 100 тыс. рублей, меньше всего (до 40 тыс. рублей) требуется в основном участникам исследования старше 60.

Прожиточный минимум в стране на 2021 год установлен на уровне 11 653 рубля на душу населения. Для трудоспособного населения он составляет 12 702 рубля, для детей — 11 303 рубля, для людей пенсионного возраста — 10 022 рубля.

Ранее Ruposters писал, что 40% жителей России готовы отказаться от нескольких выходных ради повышенной зарплаты.