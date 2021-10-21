Рыжие волосы и испанские мотивы: Кристина Агилера выпустила тизер новой песни

Вадим Карасев

40-летняя Кристина Агилера представила тизер своей новой песни на испанском языке под названием Pa Mis Muchachas. Композиция, записанная совместно с певицами Бекки Джи, Ники Николь и Нати Пелузо, выйдет уже в эту пятницу. В 30-секундом видео Кристина с выкрашенными в огненно-рыжий цвет волосами заходит в салун, где видит своих напарниц по треку. Весь ролик смонтирован в стиле классического вестерна. Кстати, имидж Агилера сменила как раз в преддверии выхода новой песни.

Обратный отсчет начался! Я горжусь новой работой, которая близка моему сердцу. И эти красивые, сильные и талантливые женщины объединяют свои силы для моей первой песни в жанре гуарача (музыкальный жанр, зародившийся на Кубе, с быстрым темпом и комической или пикантной лирикой. — Прим. ред.),

— написала Агилера.





Кристина Агилера в клипе на песню Pa' Mis Muchachas





Новая песня войдет в девятый студийный альбом певицы, записанный на испанском языке. Раньше обладательницу "Грэмми" уже завораживали зажигательные испанские ритмы: еще в 2000-м она выпустила свою первую испаноязычную пластинку Mi Reflejo.





Бекки Джи в клипе на песню Pa' Mis Muchachas





Ники Николь в клипе на песню Pa' Mis Muchachas

Ранее Кристина признавалась, что эта работа очень много для нее значит. В интервью People Агилера рассказала, что этот альбом максимально сильно отзывается у нее в душе, несмотря на то что его коммерческий успех может быть не таким ярким, как у ее ранних англоязычных пластинок в стиле поп.

Сейчас для меня как для взрослой женщины наступил момент завершения цикла. После карьеры, которая у меня была, мне очень приятно иметь возможность глубже погрузиться в то, чем я по-настоящему увлечена. Мои самые большие и коммерчески успешные проекты на деле не были моей страстью на 100 процентов. Начиная с этой записи, я наконец начала создавать музыку, в которую полностью верю, даже если она не вписывается в определенный стандарт. И этот новый альбом — мое олицетворение,

— поделилась Агилера.





Кристина Агилера

Яна Марковская