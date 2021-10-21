Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Рыжие волосы и испанские мотивы: Кристина Агилера выпустила тизер новой песни

Рыжие волосы и испанские мотивы: Кристина Агилера выпустила тизер новой песни

Рыжие волосы и испанские мотивы: Кристина Агилера выпустила тизер новой песни

40-летняя Кристина Агилера представила тизер своей новой песни на испанском языке под названием Pa Mis Muchachas. Композиция, записанная совместно с певицами Бекки Джи, Ники Николь и Нати Пелузо, выйдет уже в эту пятницу. В 30-секундом видео Кристина с выкрашенными в огненно-рыжий цвет волосами заходит в салун, где видит своих напарниц по треку. Весь ролик смонтирован в стиле классического вестерна. Кстати, имидж Агилера сменила как раз в преддверии выхода новой песни.


 


Обратный отсчет начался! Я горжусь новой работой, которая близка моему сердцу. И эти красивые, сильные и талантливые женщины объединяют свои силы для моей первой песни в жанре гуарача (музыкальный жанр, зародившийся на Кубе, с быстрым темпом и комической или пикантной лирикой. — Прим. ред.),

— написала Агилера.


Кристина Агилера в клипе на песню Pa' Mis Muchachas


Новая песня войдет в девятый студийный альбом певицы, записанный на испанском языке. Раньше обладательницу "Грэмми" уже завораживали зажигательные испанские ритмы: еще в 2000-м она выпустила свою первую испаноязычную пластинку Mi Reflejo.


Бекки Джи в клипе на песню Pa' Mis Muchachas


Ники Николь в клипе на песню Pa' Mis Muchachas

Ранее Кристина признавалась, что эта работа очень много для нее значит. В интервью People Агилера рассказала, что этот альбом максимально сильно отзывается у нее в душе, несмотря на то что его коммерческий успех может быть не таким ярким, как у ее ранних англоязычных пластинок в стиле поп.

Сейчас для меня как для взрослой женщины наступил момент завершения цикла. После карьеры, которая у меня была, мне очень приятно иметь возможность глубже погрузиться в то, чем я по-настоящему увлечена. Мои самые большие и коммерчески успешные проекты на деле не были моей страстью на 100 процентов. Начиная с этой записи, я наконец начала создавать музыку, в которую полностью верю, даже если она не вписывается в определенный стандарт. И этот новый альбом — мое олицетворение,

— поделилась Агилера.


Кристина Агилера


Яна Марковская
# Шоу-бизнес / Бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Максимум потока Ориониды 21 октября 2021 года: как загадать желание
Максимум потока Ориониды 21 октября 2021 года: как загадать желание
Россияне назвали размер доходов для "нормальной" жизни
Россияне назвали размер доходов для "нормальной" жизни
Убывающая Луна с 21 октября по 4 ноября 2021 года: что можно делать и что нельзя
Убывающая Луна с 21 октября по 4 ноября 2021 года: что можно делать и
Чешские СМИ предрекли Европе повальное обнищание из-за повышения цен на газ
Чешские СМИ предрекли Европе повальное обнищание из-за повышения цен
Правительство согласилось с идеей давать пожизненные сроки за половые преступления против детей
Правительство согласилось с идеей давать пожизненные сроки за половые
Брэдли Купера засняли на прогулке с дочерью Леей
Брэдли Купера засняли на прогулке с дочерью Леей
Как привлечь в дом любовь: маленькие хитрости для одиноких сердец
Как привлечь в дом любовь: маленькие хитрости для одиноких сердец
Стиль зумеров и тиктокеров: плюшевое авокадо и стиль группы "Стрелки" — как одевается героиня Forbes Аня Покров
Стиль зумеров и тиктокеров: плюшевое авокадо и стиль группы
Лунный день сегодня 21 октября 2021 года
Лунный день сегодня 21 октября 2021 года
Нацбанк Украины запретил пополнять депозиты в российских рублях
Нацбанк Украины запретил пополнять депозиты в российских рублях
В Брюсселе посчитали возможным присоединение "Нафтогаза" к сертификации СП-2
В Брюсселе посчитали возможным присоединение "Нафтогаза" к
Мила Кунис рассказала о воспитании дочери: "Советовала ей давать сдачи"
Мила Кунис рассказала о воспитании дочери: "Советовала ей давать

Топ на сегодня

Надежда Оболенцева, Софья Капкова, Олеся Судзиловская и другие на авторском вечере Эдварда Радзинского
Надежда Оболенцева, Софья Капкова, Олеся Судзиловская и другие на
"Писей в камеру, да уж": Настя Каменских взбесила поклонников откровенным фото
"Писей в камеру, да уж": Настя Каменских взбесила
Польша и Литва объединили газопроводы
Польша и Литва объединили газопроводы
Американские хирурги впервые успешно пересадили свиную почку человеку
Американские хирурги впервые успешно пересадили свиную почку человеку
Надежда и Анна Михалковы, Мария Шумакова и другие на закрытии Фестиваля уличного кино в Москве
Надежда и Анна Михалковы, Мария Шумакова и другие на закрытии

Еще по теме

Кристина Агилера отпраздновала день рождения: яркий наряд, торт и необычный твистер
Кристина Агилера с триумфом выступила на American Music Awards-2017
Кристина Агилера и Деми Ловато представили клип на песню Fall In Line
Поцелуи с Кайли Дженнер и Санта-Клаус: новые фото со дня рождения Кристины Агилеры