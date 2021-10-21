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Сборная Украины отказалась участвовать в ЧЕ по плаванию в России

Сборная Украины отказалась участвовать в ЧЕ по плаванию в России

Сборная Украины по плаванию будет участвовать в чемпионате Европы, который пройдет в России. Об этом заявил президент Федерации плавания Украины Андрей Власков, сообщает издание "Вести".

По его словам, пловцы, которые изначально собирались ехать на турнир, снялись "по личным причинам".

"Мы планировали участвовать в этих соревнованиях, но ограниченной командой, то есть с теми спортсменами, которые могут бороться за медали. Мы не теряем никаких очков, преференций в этом чемпионате нет. Но если бы были медали для Украины, это было бы очень хорошо. На турнир в Россию должны были отправиться призер Олимпийских игр Михаил Романчук, а также полуфиналист Владислав Бухов. Оба спортсмена снялись по личным причинам", - сказал Власков.

Он добавил, что команда решила сосредоточиться на подготовке к чемпионату мира, который состоится 16-21 декабря в Абу-Даби.

Чемпионат Европы по плаванию пройдет в Казани со 2 по 7 ноября.

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По материалам: uposters.ru

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