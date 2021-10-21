Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » Седокова: "Мамин хахоль в 8 лет пытался меня изнасиловать и приходил ночью из маминой комнаты"

Седокова: "Мамин хахоль в 8 лет пытался меня изнасиловать и приходил ночью из маминой комнаты"

Седокова: "Мамин хахоль в 8 лет пытался меня изнасиловать и приходил ночью из маминой комнаты"

38-летняя Анна Седокова поделилась своими воспоминаниями о семье. Звезда рассказала, как ее пытался изнасиловать возлюбленный матери.

По словам Анны Седоковой, ее отец умер, когда ей было 22 года. При этом мужчина оставил семью, когда будущей звезде исполнилось 6 лет.

Ушёл и я видела его после 2 раза в жизни. Они судились с мамой, делили квартиры и носки. Но никогда не делили детей. Все что я помню, как мы спрятались в подъезде и мама высматривала папу, который должен был пройти мимо него. Когда она его увидела, она сильно начала меня трясти и кричать плачь. Плачь и беги к папе и говори ему вернись. Я побежала. Но папа не вернулся.

По словам Анны Седоковой, спустя 10 лет она получила письмо в "Однокласниках" с требованием отдать ему видеокамеру.

И ещё одно через лет пять. "Хотелось бы знать как зовут моих внуков". А потом незнакомый человек позвонил мне и сказал, что папа умер от сердечного приступа. И все. Вчера ,посмотрев это видео с GQ я впервые за 38 лет заскучала по нему. И я очень рада за вас ,что у вас есть папа и ваш муж знает ,как его зовут . Рада , что вы можете играть вместе с внуками. Рада , что он провожал вас в школу . Рада , что ругал вас ,когда вы не выучили уроки. Меня ругал только мамин хахоль, который в 8 лет пытался меня изнасиловать и приходил ночью из маминой комнаты ко мне. А я боялась подавать звук , ведь тогда мама проснёшься и тоже меня наругает.

По словам Анны Седоковой, она защищает свою семью от "того дерьма", которое было в ее жизни.

"Я не позволю портить им то счастье ,что впервые в моей жизни делает меня счастливой и даёт чувство защищенности. Никогда не осуждайте того, кто прошёл другой путь. Не ваш. Никого не осуждайте", - написала звезда.

Как писал NEWSTES, ранее Седокова стала ведущей шоу, участники которого ищут любовь по гениталиям.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Седокова: "Мамин хахоль в 8 лет пытался меня изнасиловать и приходил ночью из маминой комнаты"
Седокова: "Мамин хахоль в 8 лет пытался меня изнасиловать и
Развод, первый миллиард и стендап: каким этот год был для Ким Кардашьян
Развод, первый миллиард и стендап: каким этот год был для Ким
Минпросвещения России дало рекомендации регионам по проведению каникул
Минпросвещения России дало рекомендации регионам по проведению каникул
СМИ узнали о стратегическом плане НАТО на случай "нападения России"
СМИ узнали о стратегическом плане НАТО на случай "нападения
Кэрри и Мистер Биг расстались? В сети обсуждают новый кадр со съемок продолжения "Секса в большом городе"
Кэрри и Мистер Биг расстались? В сети обсуждают новый кадр со съемок
В Татарстане проводят апробацию нового сервиса в школьных столовых
В Татарстане проводят апробацию нового сервиса в школьных столовых
Школьники и студенты Костромской области создадут свои проекты в сфере сельского туризма
Школьники и студенты Костромской области создадут свои проекты в
"Я лизал, лижу и буду лизать": Джигурда высказался о кунилингусе
"Я лизал, лижу и буду лизать": Джигурда высказался о
Участники Всероссийского форума обсудят работу школьных спортклубов
Участники Всероссийского форума обсудят работу школьных спортклубов
Научно-образовательные центры вузов проводят обучение по новым программам
Научно-образовательные центры вузов проводят обучение по новым
Открытый урок «Шоу профессий» был посвящен профессии лаборанта химического анализа
Открытый урок «Шоу профессий» был посвящен профессии лаборанта
Cоветники директора по воспитанию войдут в число педработников
Cоветники директора по воспитанию войдут в число педработников

Топ на сегодня

Стиль зумеров и тиктокеров: плюшевое авокадо и стиль группы "Стрелки" — как одевается героиня Forbes Аня Покров
Стиль зумеров и тиктокеров: плюшевое авокадо и стиль группы
"Писей в камеру, да уж": Настя Каменских взбесила поклонников откровенным фото
"Писей в камеру, да уж": Настя Каменских взбесила
Чешские СМИ предрекли Европе повальное обнищание из-за повышения цен на газ
Чешские СМИ предрекли Европе повальное обнищание из-за повышения цен
Нацбанк Украины запретил пополнять депозиты в российских рублях
Нацбанк Украины запретил пополнять депозиты в российских рублях
Как привлечь в дом любовь: маленькие хитрости для одиноких сердец
Как привлечь в дом любовь: маленькие хитрости для одиноких сердец

Еще по теме

Правда о беременности Анны Седоковой попала в сеть
34-летняя Анна Седокова беременна 3-м ребёнком
Настоящий мужчина: Анна Седокова рассказала о первых достижениях сына Гектора (ФОТО)
Дочь Анны Седоковой снялась в клипе (ФОТО)