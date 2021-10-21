Школьники и студенты Костромской области создадут свои проекты в сфере сельского туризма

21 октября стартовала первая сессия областной Школы сельского туризма. Об этом сообщает пресс-служба Департамента образования и науки Костромской области.

Занятия со школьниками и студентами колледжей проводят сотрудники Центра научно-технического творчества и детско-юношеского туризма «Истоки». Обучение организовано в онлайн-формате.

В ходе первой установочной сессии ребята познакомятся с нормативной базой и видами сельского туризма, выполнят задания и начнут работу над собственными проектами.

Эти проекты им предстоит защищать в марте 2022 года – на второй сессии Школы сельского туризма.

Между сессиями в дистанционном формате пройдут встречи с руководителями гостевых домов и туристических маршрутов региона.