СМИ узнали о стратегическом плане НАТО на случай "нападения России"

Вадим Карасев

В НАТО разработали стратегический план, который будет введен в действие в случае нападения России. Как сообщает агентство Reuters, секретный документ пока существует в виде черновика, но он может быть утвержден уже сегодня на встрече министров обороны альянса.

Журналисты узнали, что в основе плана лежит идея о сдерживании России, хотя вопрос потенциальной угрозы от Китая с каждым днем все актуальнее. Стратегия предусматривает, что в случае войны российские войска атакуют в Балтийском и Черноморском регионах, возможно устроив космические атаки, ядерные бомбардировки и взломы компьютерных систем.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, комментируя существование документа, назвал его "описанием угроз XXI века и способов с ними бороться". Глава оборонного ведомства ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр уточнила, что в НАТО не считают нападение РФ неизбежным, но вынуждены "адаптироваться к нынешнему поведению Москвы".

"Мы наблюдаем нарушения, в частности, воздушного пространства над странами Балтии, а также участившиеся инциденты в Черном море", — сказала она.

Как сообщал Ruposters, ранее работа миссии НАТО в Москве была приостановлена. До этого Североатлантический альянс объявил о ее сокращении в связи с подозрениями во враждебной деятельности, возникшими в отношении российских дипломатов.