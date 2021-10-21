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Собственников плотин и дамб предложили освободить от части обязанностей

Собственников плотин и дамб предложили освободить от части обязанностей

00:57  Автор: Анна Шушкина


Законопроект: № 1217589-7



Утверждать нормы и правила в области безопасности гидротехнических сооружений (ГТС) предлагается Ростехнадзору, исключив такие обязанности для владельцев ГТС.  Соответствующий законопроект правительства планируют рассмотреть на ближайших пленарных заседаниях Госдумы. Он освобождает собственников гидротехнических сооружений от обязанности разрабатывать правила их использования.

Поправки вносятся в закон «О безопасности гидротехнических сооружений». Такие сооружения создают для использования водных ресурсов,  охраны вод, защиты от наводнений и разрушений берегов и так далее. Это, например, плотины, дамбы, судоходные шлюзы, гидроэлектростанции и насосные станции. Они могут быть как в федеральной, так и в муниципальной собственности. Кроме того, собственниками могут выступать заводы и фабрики, при которых планируется их строить. По закону владелец сооружения или компания, которая его использует, обязаны разрабатывать и согласовывать правила эксплуатации гидротехнических сооружений с Ростехнадзором. Правительство предлагает отменить эту норму. 

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Как уточнили в кабмине, такая мера упразднит требования, которые утратили актуальность, не проходили процедуру экономической оценки их эффективности и затрудняют ведение предпринимательской деятельности. Согласно проекту, утверждать нормы и правила в области безопасности гидротехнических сооружений будет Ростехнадзор.

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По материалам: pnp.ru

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