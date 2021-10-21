Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Спеццентр при Минздраве займется распределением лекарств от редких заболеваний

Спеццентр при Минздраве займется распределением лекарств от редких заболеваний

Спеццентр при Минздраве займется распределением лекарств от редких заболеваний

21:10  Автор: Жанна Звягина


Источник: Минздрав



Министерство здравоохранения скорректировало правила распределения по регионам и учета лекарств для обеспечения льготников по федеральной программе «14 высокозатратных нозологий», которая позволяет обеспечивать дорогими препаратами россиян с редкими заболеваниями. Об этом свидетельствует соответствующий приказ ведомства. 

В ноябре прошлого года премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому в России появится Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан. Центр займётся закупками медикаментов в рамках федеральных программ, будет вести мониторинг закупок лекарств и прогнозировать потребности в медикаментах в регионах.

С 19 октября к созданному центру перешли соответствующие полномочия Минздрава, в том числе мониторинг и учет движения упомянутых препаратов, перераспределение препаратов между регионами. Соответственно, региональные органы управления здравоохранением будут представлять необходимые данные не в ведомство, а напрямую в федеральный центр лекарственного обеспечения граждан и взаимодействовать с ним.

Программа «14 высокозатратных нозологий» существует с 2008 года. Она позволяет обеспечивать за государственный счет лекарственными препаратами пациентов с гемофилией, муковисцидозом, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей, рассеянным склерозом, болезнью Гоше и другими заболеваниями, которые не поддаются полному излечению. 

В Госдуме просят разобраться с дефицитом лёгочных лекарств


Ранее замминистра здравоохранения Сергей Глаголев в ходе экспертной дискуссии о развитии службы оказания помощи больным с онкогематологическими заболеваниями на федеральном уровне на площадке РАНХиГС призвал для обеспечения доступности лекарственных средств в рамках программы «14 высокозатратных нозологий» применять новые механизмы обеспечения доступности лекарств. Важнейшим аспектом в этом вопросе, по его мнению, является формирование правильных инструментов оценки терапевтической эффективности инновационных препаратов и место лекарства как продукта в широком контексте системы медпомощи.



#лекарства #в регионах #здоровье


151
# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Седокова: "Мамин хахоль в 8 лет пытался меня изнасиловать и приходил ночью из маминой комнаты"
Седокова: "Мамин хахоль в 8 лет пытался меня изнасиловать и
Развод, первый миллиард и стендап: каким этот год был для Ким Кардашьян
Развод, первый миллиард и стендап: каким этот год был для Ким
Минпросвещения России дало рекомендации регионам по проведению каникул
Минпросвещения России дало рекомендации регионам по проведению каникул
СМИ узнали о стратегическом плане НАТО на случай "нападения России"
СМИ узнали о стратегическом плане НАТО на случай "нападения
Кэрри и Мистер Биг расстались? В сети обсуждают новый кадр со съемок продолжения "Секса в большом городе"
Кэрри и Мистер Биг расстались? В сети обсуждают новый кадр со съемок
В Татарстане проводят апробацию нового сервиса в школьных столовых
В Татарстане проводят апробацию нового сервиса в школьных столовых
Школьники и студенты Костромской области создадут свои проекты в сфере сельского туризма
Школьники и студенты Костромской области создадут свои проекты в
"Я лизал, лижу и буду лизать": Джигурда высказался о кунилингусе
"Я лизал, лижу и буду лизать": Джигурда высказался о
Участники Всероссийского форума обсудят работу школьных спортклубов
Участники Всероссийского форума обсудят работу школьных спортклубов
Научно-образовательные центры вузов проводят обучение по новым программам
Научно-образовательные центры вузов проводят обучение по новым
Открытый урок «Шоу профессий» был посвящен профессии лаборанта химического анализа
Открытый урок «Шоу профессий» был посвящен профессии лаборанта
Cоветники директора по воспитанию войдут в число педработников
Cоветники директора по воспитанию войдут в число педработников

Топ на сегодня

Стиль зумеров и тиктокеров: плюшевое авокадо и стиль группы "Стрелки" — как одевается героиня Forbes Аня Покров
Стиль зумеров и тиктокеров: плюшевое авокадо и стиль группы
"Писей в камеру, да уж": Настя Каменских взбесила поклонников откровенным фото
"Писей в камеру, да уж": Настя Каменских взбесила
Чешские СМИ предрекли Европе повальное обнищание из-за повышения цен на газ
Чешские СМИ предрекли Европе повальное обнищание из-за повышения цен
Нацбанк Украины запретил пополнять депозиты в российских рублях
Нацбанк Украины запретил пополнять депозиты в российских рублях
Как привлечь в дом любовь: маленькие хитрости для одиноких сердец
Как привлечь в дом любовь: маленькие хитрости для одиноких сердец

Еще по теме

Правительство расширило список жизненно важных лекарств
В России уточнили перечень орфанных заболеваний
Какие болезни попали в расширенный список орфанных заболеваний?
Кабмин предложил изменить правила ввода лекарств в оборот