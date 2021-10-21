Спеццентр при Минздраве займется распределением лекарств от редких заболеваний

21:10 Автор: Жанна Звягина

Источник: Минздрав

Министерство здравоохранения скорректировало правила распределения по регионам и учета лекарств для обеспечения льготников по федеральной программе «14 высокозатратных нозологий», которая позволяет обеспечивать дорогими препаратами россиян с редкими заболеваниями. Об этом свидетельствует соответствующий приказ ведомства.

В ноябре прошлого года премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому в России появится Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан. Центр займётся закупками медикаментов в рамках федеральных программ, будет вести мониторинг закупок лекарств и прогнозировать потребности в медикаментах в регионах.

С 19 октября к созданному центру перешли соответствующие полномочия Минздрава, в том числе мониторинг и учет движения упомянутых препаратов, перераспределение препаратов между регионами. Соответственно, региональные органы управления здравоохранением будут представлять необходимые данные не в ведомство, а напрямую в федеральный центр лекарственного обеспечения граждан и взаимодействовать с ним.

Программа «14 высокозатратных нозологий» существует с 2008 года. Она позволяет обеспечивать за государственный счет лекарственными препаратами пациентов с гемофилией, муковисцидозом, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей, рассеянным склерозом, болезнью Гоше и другими заболеваниями, которые не поддаются полному излечению.

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Ранее замминистра здравоохранения Сергей Глаголев в ходе экспертной дискуссии о развитии службы оказания помощи больным с онкогематологическими заболеваниями на федеральном уровне на площадке РАНХиГС призвал для обеспечения доступности лекарственных средств в рамках программы «14 высокозатратных нозологий» применять новые механизмы обеспечения доступности лекарств. Важнейшим аспектом в этом вопросе, по его мнению, является формирование правильных инструментов оценки терапевтической эффективности инновационных препаратов и место лекарства как продукта в широком контексте системы медпомощи.

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