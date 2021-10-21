Стиль зумеров и тиктокеров: плюшевое авокадо и стиль группы "Стрелки" — как одевается героиня Forbes Аня Покров

Вадим Карасев

Продолжаем знакомиться со звездами поколения зумеров и новыми модными героями шоу-бизнеса и сегодня рассматриваем образы участницы рейтинга Forbes и одной из главных звезд тиктока, которая почти догнала по популярности Даню Милохина. Итак, знакомьтесь — Аня Pokrov.

Кто: Аня Pokrov, она же Аня Покров, (@pokrov90), 21 год

Почему мы ее знаем: попала в список Forbes и в тиктокерский дом Dream Team House

Что носит: если честно, все подряд. И плюшевую игрушку вместо клатча.





Аня Покров

Широкой публике Аня Pokrov (настоящее имя — Анна Покровская) стала известна в октябре 2020 года, когда Forbes выпустил свой рейтинг самых высокооплачиваемых тиктокеров страны. В нем Аня заняла девятое место, а ее доходы за год тогда оценили почти в два миллиона рублей. Но стоит отметить, что взлет Ани тогда только начался.

Лишь в марте того же года она заселилась в знаменитый московский дом тиктокеров Dream Team House, который стал первым подобным проектом в России. Переехала туда Аня прямиком из родного Волгограда, где и начала свою тиктокерскую карьеру.









И в том, что девушку позвали в столицу, нет ничего удивительного — сейчас Покров уступает по количеству подписчиков в тиктоке среди участников Dream Team House только сооснователю дома Дане Милохину. На Аню на данный момент подписано чуть больше 14 миллионов пользователей, а на Даню — чуть больше 15 миллионов.

В инстаграме на Покров сейчас подписано почти семь миллионов пользователей, и в том же весьма успешном для себя 2020 году она была включена в топ-20 инстаграм-блогеров России, попав сразу на третье место.









Чем же Аня завоевала аудиторию? Здесь какого-то уникального рецепта нет. Как и многие блогеры, девушка просто снимала забавные видео на тему отношений или смешные бытовые сценки — придумывать сюжеты Ане явно помогало обучение на режиссерском факультете Волгоградского государственного института искусств и культуры (правда, там девушка не задержалась и бросила вуз, чтобы все время посвящать развитию блога).

Еще одним подспорьем стало увлечение танцами, которыми Аня занималась с детства, — танцевальные ролики традиционно отлично "заходят" аудитории тиктока.

Но, конечно, только на этом Покров не остановилась, ведь редкий блогер сегодня рано или поздно не запоет. Вот и Аня решила не откладывать это и выпустила первый сингл практически сразу после попадания в Dream Team House. Сейчас в активе артистки уже девять песен, в том числе фит с Ольгой Бузовой.

Ну и, конечно, Аня пытается наполнять свой инстаграм и модными снимками, но на кого она хочет быть похожей, она, кажется, еще не совсем определилась. Пока может создаться впечатление, что аккаунт Покров ведут три разные модницы и каждая пытается продвинуть свой стиль.





Как кумир подростков, Аня пытается транслировать близкий этой возрастной группе стиль и проводить соответствующие бьюти-эксперименты. Например, она носила цветные косички. Ну а в ее одежде доминируют яркие свитшоты с забавными принтами, джинсы, кроп-топы. В качестве аксессуаров Покров тоже добавляет то, чем, кажется, обзавелась уже каждая стремящаяся быть модной старшеклассница, например, ремень Gucci.





























Некоторую детскость Покров даже специально подчеркивает. Например, Аня часто фотографируется в обнимку с плюшевыми игрушками (а не люксовой сумкой), они же порой фигурируют и в ее тиктоках. Особенно она любит плюшевое авокадо — в честь экзотического плода у девушки есть и прозвище.













Вторая модная личность Ани Покров явно открыла временной портал, который, кажется, привел ее в гримерную второго состава группы "Стрелки" на гастролях в 1998 году. Там она нашла мини-платья с ботфортами, едва сходящиеся на груди топы, а заодно научилась делать фото в призывных позах и яркий мейк.





















Пустите на дискотеку 90-х,

— подписала одно из таких фото Аня, и можно утверждать, что в таком виде ее пустили бы не только на дискотеку, но и в клип "На вечеринке".









Казалось, что и образ моющей машину красотки должен был остаться, зачахнуть и пожелтеть в кабине фуры на трассе Самара — Челябинск, но нет. Образ свеж и ярок, пережил журнал "Флирт", процветает в тиктоке (да и его, наверно, переживет). Возможно, и фотосессия в Playboy по примеру старших подруг Насти Ивлеевой и Клавы Коки у Ани еще впереди, но пока она справляется с созданием игривого контента своими силами.













Ну а где есть "шальная императрица бензоколонки", обязательно должна притаиться и скромница. Третья модная личность Ани — это типичный "бежевый блогер" инстаграма. Милые платья, береты, тренчи — все в сдержанной цветовой гамме, и фотосессии из серии "я в Париже" и "я в Нью-Йорке", сделанные в пределах своего района, также появляются в инстаграме Покров.

























Какой из трех образов ей подходит больше, как вам кажется?

Надя Бесчетникова