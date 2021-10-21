Тоска по земной еде и сон в невесомости: Юлия Пересильд и Клим Шипенко рассказали о жизни на МКС

Вадим Карасев

В минувшее воскресенье 37-летняя актриса Юлия Пересильд и 38-летний режиссер Клим Шипенко вернулись на Землю с МКС. В космической командировке они находились 12 дней и за это время успели снять более 40 часов материала для будущего фильма "Вызов" — первого в мире фильма, снятого в условиях реальной невесомости.





Антон Шкаплеров, Юлия Пересильд и Клим Шипенко

Вчера Юлия и Клим вместе с космонавтом Олегом Новицким, под руководством которого они и вернулись на Землю, приняли участие в пресс-конференции, посвященной их историческому полету в космос. В этом разговоре с журналистами из разных стран Пересильд и Шипенко поделились своими впечатлениями от жизни на МКС.





Юлия Пересильд

Так, Юлия призналась, что сразу же после прилета на станцию сильно захотела спать. Актриса вспомнила о советах бывалых космонавтов и не стала игнорировать своих желаний:

Если в первые сутки переборешь себя, то потом будет хуже. Мы разговаривали о безопасности, как вдруг я почувствовала, что вырубаюсь. Пошла, открыла каюту и уснула — просыпалась, постоянно открывала глаза, но выспалась.





Пересильд призналась, что теория о том, что час в космосе равняется двум часам на Земле, — вовсе не миф. По словам актрисы, в последующие дни она отлично высыпалась всего за четыре часа.

Это правда, я за четыре часа выспалась. И на подушке следов не остается,

— с юмором отметила Юлия.





По словам Пересильд, она по-прежнему не может отвыкнуть от жизни в условиях невесомости, где ей постоянно приходилось удерживать в руках весь реквизит для съемок фильма и личные вещи либо крепко приклеивать их на двухсторонний скотч:

Я еще до сих пор все пытаюсь держать в руках. Не покидает ощущение, что как только ты что-то отпускаешь, оно улетает. У меня в каюте был целый медицинский механизм. Все было приклеено: помада, медицинские принадлежности (в фильме Пересильд играет врача. — Прим. ред.). Они такие маленькие, так быстро улетают, потом ищешь где-нибудь на вентиляторе.





Юлия Пересильд и Клим Шипенко

Уже сейчас Юлия и Клим признаются, что двенадцати дней в космосе им было мало: из-за постоянной работы они не успели по-настоящему насладиться атмосферой на МКС и наглядеться в иллюминатор. Единственным, по чему Пересильд и Шипенко по-настоящему скучали во время своей космической командировки, была земная еда.

Еда на станции хорошая, но земная еда все равно свежее, ароматнее, что уж говорить. Есть картошка, грибы, даже греческий салат, но это консервы, и она все равно другая. Ощущение свежего и земного ни с чем не сравнится,

— признался режиссер "Текста" и "Холопа".





Сейчас Юлия Пересильд и Клим Шипенко проходят реабилитацию после полета. Они наконец смогли встретиться с родными и вкусно поесть. Актриса призналась, что только сегодня смогла осознать, что их полет в космос был настоящим и насколько этот опыт ценен для нее:

Сегодня первый день, когда я начинаю осознавать все, что с нами было. Хорошо. Осень. Солнце. И дышится полной грудью. Я стою ногами на Земле. И никогда не было так радостно от этого осознания простых вещей.





Юлия Пересильд с дочерьми Марией и Анной

Клим же поделился в своем инстаграме коротким роликом, который успел снять на МКС незадолго до их отправления на Землю. В видео он любуется видами Земли из космоса и не может поверить, что это происходит с ним на самом деле.

Прощаюсь с космосом! Ненадолго! Космос внутри меня теперь! В последний вечер на МКС я смог насладиться видами Земли и космоса! Спасибо всем за поддержку и любовь! Все чувствовал, и это давало мне сил!

— поблагодарил всех неравнодушных Клим.

Яна Марковская