Убывающая Луна с 21 октября по 4 ноября 2021 года: что можно делать и что нельзя

Вадим Карасев

Период, когда Луна убывает, отличается по своей энергетике от остальных циклов. Провести конец октября и начать последний месяц осени 2021 года удачно помогут рекомендации астрологов.

С 21 октября по 4 ноября ночное светило будет убывать, и в это время эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют выполнять рекомендации астрологов. Их советы помогут спланировать этот период, чтобы не выполнять дел, ведущих к неприятностям, сосредоточившись на том, что привлечет успех.

21, 22 октября: Луна в Тельце

В это время энергетика Луны максимально сочетается с влиянием созвездия Тельца, и дни будут наполнены позитивной энергетикой. Время предназначено для налаживания дел, привлечения финансового благополучия и общения. Остерегаться стоит эмоциональных всплесков и халатного отношения к своим обязанностям.

23, 24 и 25 октября: Луна в Близнецах

Энергетика стареющей Луны в Близнецах благотворно влияет на эмоциональное состояние, остужая пыл и позволяя заниматься запланированными делами. Сосредоточиться в эти дни нужно на усидчивости и самоконтроле, чтобы ненароком не ошибиться в подсчетах, не сказать лишнего и не спровоцировать конфликтные ситуации.

26, 27 октября: Луна в Раке

Стареющая Луна в Раке — время для уединения и духовного роста. В эти дни астрологи рекомендуют заняться своим эмоциональным состоянием, привести чувства к гармонии и позабыть об обидах, отравляющих счастливое существование. Дни удачны для создания крепких отношений и восстановления дружеских связей.

28, 29 и 30 октября: Луна во Льве

Луна во Льве — противоречивый период, и эти три дня могут стать испытанием на прочность. Астрологи рекомендуют проявить мудрость и не идти на поводу у сильных эмоций. В течение этого периода важно сохранять спокойствие и не тратить лишнего, чтобы не остаться на мели.

31 октября, 1 ноября: Луна в Деве

Луна в Деве — время для запланированных дел. В этот период астрологи рекомендуют делать лишь то, в чем есть уверенность, и не выполнять работу, если есть сомнения в том, что все получится так, как было запланировано. Оба дня подходят как для завершения текущей работы, так и для старта крупных проектов.

2, 3 ноября: Луна в Весах

Луна продолжает убывать, и это время она проведет в созвездии Весов. Дни наполнены энергией создания, которую нельзя тревожить грустью, хандрой и конфликтами. В этот период лучше всего продвигается одиночная работа, и астрологи рекомендуют не распространяться о своих планах, чтобы не спровоцировать соперников на активные действия.

4 ноября: Луна в Скорпионе

В преддверии Новолуния убывающая Луна будет в Скорпионе. Это время предназначено для отдыха и восстановления сил, завершения текущих дел и духовных практик. Астрологи предупреждают об ухудшении взаимоотношений, поэтому людных мест лучше избегать и не провоцировать конфликтов с близкими.