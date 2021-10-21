Участники Всероссийского форума обсудят работу школьных спортклубов

С 27 по 29 октября состоится Всероссийский форум школьных спортивных клубов «Школьный спортивный клуб – основа современной региональной модели развития школьного спорта». Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

Среди тем для обсуждения на форуме – реализация федерального проекта «Успех каждого ребёнка» нацпроекта «Образование», Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года, Межотраслевая программа развития школьного спорта до 2024 года.

Программа мероприятий включает конференции, мастер-классы, семинары, педагогическую гостиную, форсайт-сессию и интерактивную выставку «Школьный спортивный клуб: вчера, сегодня, завтра».

В центре внимания будут современные тенденции развития физической культуры и детско-юношеского спорта, а также технологии обучения, воспитания и оздоровления детей.

Форум проводит Минпросвещения России, организатор мероприятия – Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического воспитания.