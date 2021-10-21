В «Артеке» проходит программа «Всероссийская смена детских туристских объединений»

В «Артеке» проходит программа «Всероссийская смена детских туристских объединений»

Она объединяет 200 победителей Всероссийского конкурса походов и экспедиций

Программа «Всероссийская смена детских туристских объединений» собрала в «Артеке» более 200 ребят – победителей Всероссийского конкурса походов и экспедиций. Об этом сообщает пресс-служба Международного детского центра.

Школьники изучают основы туристских дисциплин, краеведения, участвуют в различных видах состязаний.

Программа реализуется совместно с Федеральным центром детско-юношеского туризма и краеведения.

Первым соревнованием для участников смены стало спортивное ориентирование. Трасса была проложена по территории детского лагеря «Речной» и рассчитана на все возрастные категории.

В течение смены ребят ждут другие виды соревнований, а также защита своих проектов туристических походов.