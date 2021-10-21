В Брюсселе посчитали возможным присоединение "Нафтогаза" к сертификации СП-2

Вадим Карасев

Присоединение украинского газового регулятора НАК "Нафтогаз Украины" к сертификации Еврокомиссией газопровода из России в Европу "Северный поток — 2" посчитали возможным в европейских энергетических кругах. Однако этот процесс может затянуться еще на два месяца, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в институтах ЕС в Брюсселе.

"В процессе подготовки мнения по проекту решения о сертификации немецкого национального регулятора Еврокомиссия может запросить мнения заинтересованных государств ЕС или заинтересованных компаний, в число которых может быть включен, соответственно, и "Нафтогаз Украины", — сказал собеседник агентства.

По его словам, мнение руководителей "Нафтогаза" будет учтено, потому что Украина является членом Европейского энергетического сообщества. В этом случае двухмесячный период, который предоставлен для заключения Еврокомиссии по решению немецкого регулятора, будет продлен еще на два месяца.

Украинская компания уже подала заявку на участие в сертификации "Северного потока — 2". Ее глава Юрий Витренко сказал, что сделал это, чтобы доказать невозможность одобрения запуска магистрали из-за расхождений с европейским законодательством.