В Липецком металлургическом колледже открылись мастерские по стандартам Ворлдскиллс

В Липецкой области продолжают обустраивать мастерские по мировым стандартам Ворлдскиллс. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления образования и науки.

Материально-техническая база учреждений СПО обновляется на гранты, предоставленные в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование», уточняется в информационном релизе.

Мастерские будут работать по направлениям «Лабораторный химический анализ», «Промышленная механика и монтаж», «Электроника», «Электромонтаж».

Они оснащены высокотехнологичным оборудованием и предназначены для реализации образовательных программ среднего профессионального образования и основных программ профессионального обучения, организации учебной практики, кружков технического творчества, осуществления профориентационной работы и профессиональных проб. Также на базе мастерских планируется проводить демонстрационные экзамены и региональные чемпионаты «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).