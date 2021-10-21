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В Москве пройдет серия хакатонов по языку программирования Scratch

В Москве пройдет серия хакатонов по языку программирования Scratch

В «КиберШколе» Московского центра «Патриот.Спорт» пройдет серия хакатонов по языку программирования Scratch. Об этом сообщает пресс-служба Департамента образования и науки столицы. 

К участию приглашаются школьники в возрасте от 10 до 15 лет. 

Первый хакатон Scratch+AR пройдет 22 октября. Мероприятие начнется с мастер-класса на тему «Scratch и дополненная реальность». После этого участникам предстоит создавать игровые программы на математические темы.

Второй хакатон состоится 12 ноября. Участников ждет турнир тестировщиков. 

25 ноября в ходе третьего хакатона ребята смогут попробовать свои силы в конструировании невиртуальных игр-симуляторов.

В жюри хакатона войдут опытные программисты, педагоги «КиберШколы». Они оценят соответствие получившихся программ заявленным темам, сложность математического содержания игр, качество игровой механики (гейм-дизайна), оригинальность использованных приемов и спрайтов (графических объектов). 

Кроме того, баллы можно будет получить за удачное использование дополненной реальности и наличие дополнительных игровых элементов: уровней и подуровней, индикаторов времени и жизни, счетчика очков и других.

# Общество
По материалам: edu.ru

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