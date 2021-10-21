В Омской области запустят Службу одного окна для подготовки индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ОВЗ

Как сообщил в рамках Бюджетного послания губернатор Омской области Александр Бурков, в регионе внедрена межведомственная модель ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. Благодаря включению в систему увеличилась доступность инклюзивного обучения и 37% детей преодолели отставание в развитии.

«Современный человек учится в течение всей жизни, начиная с самого раннего возраста. Но есть особая категория ребятишек – с ограниченными возможностями здоровья. Для них особенно важна грамотно организованная психолого-медико-педагогическая помощь», - подчеркнул глава региона.

Он поручил Министерству образования Омской области провести в следующем году подготовительную работу к запуску Службы одного окна, которая позволит сформировать индивидуальный маршрут для каждого ребенка с ОВЗ.

