В России хотят создать Фонд развития территорий

01:17 Автор: Мария Соколова

Правительство предлагает объединить Фонд содействия реформированию ЖКХ и Фонд защиты прав дольщиков в одну публично-правовую компанию. Такой законопроект планируют рассмотреть на одном из ближайших пленарных заседаний Госдумы.

Документ разработан в соответствии с планом модернизации действующей структуры институтов развития, утвержденного кабмином 31 декабря 2020 года. Предусматривается объединение Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства.

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Правительство предлагает объединить их в Фонд развития территорий. Он будет заниматься теми же вопросами, которые были в ведении указанных фондов. Также в будущем новой организации могут дать дополнительные полномочия.

Предполагается, что закон в случае принятия вступит в силу с 1 января 2022 года.

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