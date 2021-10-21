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В России хотят создать Фонд развития территорий

В России хотят создать Фонд развития территорий

01:17  Автор: Мария Соколова



Правительство предлагает объединить Фонд содействия реформированию ЖКХ и Фонд защиты прав дольщиков в одну публично-правовую компанию. Такой законопроект планируют рассмотреть на одном из ближайших пленарных заседаний Госдумы.

Документ разработан в соответствии с планом модернизации действующей структуры институтов развития, утвержденного кабмином 31 декабря 2020 года. Предусматривается объединение Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства.

Дольщиков и жителей аварийных домов передают под одно крыло


Правительство предлагает объединить их в Фонд развития территорий. Он будет заниматься теми же вопросами, которые были в ведении указанных фондов. Также в будущем новой организации могут дать дополнительные полномочия.

Предполагается, что закон в случае принятия вступит в силу с 1 января 2022 года.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в октябре.



#недвижимость #строительство


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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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