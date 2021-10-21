В России зафиксировали несколько случаев мутации дельта-штамма COVID-19

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

08:20 Автор: Виктория Карташева

Источник: ТАСС

В России обнаружили единичные случаи заболевания недавно обнаруженным вариантом коронавируса AY.4.2, который является подвидом дельта-штамма. Об этом заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, передаёт ТАСС.

Ранее британские учёные сообщили о появлении новой опасной мутации индийского штамма COVID-19. По их словам, эта мутация на 10-15 процентов заразнее всё ещё доминирующего в мире предшественника.

Учёные заявили о появлении опасной мутации дельта-штамма коронавируса

«Да, вариант AY.4.2 линии «дельта» уже обнаруживается в единичных случаях в России, как следует из результатов секвенирования геномов коронавируса SARS-CoV-2», — отметил Хафизов.

Появление нового варианта может дать дополнительный толчок подъёму заболеваемости в России, считает эксперт. Хафизов подчеркнул, что единственный способ противостоять новому варианту — пройти вакцинацию, особенно тем, кто ещё не болел коронавирусом. По его словам, российские вакцины эффективны против новой версии вируса.

Хафизов также заявил, что версия AY.4.2 может постепенно вытеснять дельта-штамм, но вряд ли это произойдёт стремительно. Впервые его обнаружили в июле, после чего доля этого подвида медленно увеличивалась. Однако это потенциально только более заразный штамм.





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По данным Роспотребнадзора, заболеваемость COVID-19 в настоящее время растёт в 79 регионах. Только в шести субъектах ситуация с коронавирусом стабильна. Кроме того, 20 октября в России был установлен очередной антирекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки — скончались 1028 человек. Показатель смертности уже в третий раз пересекает отметку в тысячу человек. Предыдущие антирекорды были установлены 16 октября и 19 октября.

#коронавирус #вакцинация

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