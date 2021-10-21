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В семи регионах для школьников организуют экскурсии на энергетические предприятия

В семи регионах для школьников организуют экскурсии на энергетические предприятия

В октябре школьники семи регионов России смогут посетить ведущие научные и промышленные организации, связанные со сферой энергетики.

Бесплатные экскурсии пройдут с 22 по 31 октября 2021 года в Москве, Республике Татарстан, Пермской, Архангельской, Томской, Калужской и Иркутской областях.

Посетить их смогут представители Российского движения школьников, а также участники Всероссийского конкурса «Большая перемена» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Новый сезон экскурсий проводится Координационным советом по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию, АНО «Национальные приоритеты», Российским движением школьников и «Большой переменой». К посещению выбраны организации, связанные с тематикой Года науки и технологий (как это понимать – тематика месяца Года?) – «Энергетика будущего».

В Музее первой АЭС ребята из Обнинска смогут узнать принцип работы ядерного реактора и увидеть реальное технологическое оборудование. Павильон «Нефть» на ВДНХ познакомит школьников с полным производственным циклом вертикально интегрированной нефтяной компании – от добычи до переработки и реализации.

Экскурсия по территории Системного оператора Единой энергетической системы» даст возможность получить наглядное представление о работе российской энергосистемы, структуре и взаимодействии субъектов электроэнергетики, а также узнать подробнее об истории промышленного использования электрической энергии. Во время экскурсии в ситуационно-аналитический центр группы компаний Россети и на цифровую подстанцию «Сколково» сотрудники продемонстрируют, как на практике работают современные энергетические компании.

Кроме того, школьники смогут посетить тематические лаборатории ряда российских вузов: Обнинского института атомной энергетики НИЯУ МИФИ, Томского политехнического университета, Иркутского национального исследовательского технического университета, Казанского (Приволжского) федерального университета, а также Учебно-научный центр энергетических инноваций и Инновационно-технологический центр арктических нефтегазовых лабораторных исследований Северного Арктического федерального университета имени М.В. Ломоносова. Казанский государственный энергетический университет проведет 18 экскурсий в лаборатории и Учебно-исследовательский демонстрационный Центр компетенций и технологий в области энергосбережения. Учащиеся смогут увидеть лабораторное оборудование и принять участие в мастер-классах, связанных с энергетикой.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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