В сети обсуждают образ Сары Джессики Паркер со съемок продолжения "Секса в большом городе"

Вадим Карасев

Съемки продолжения сериала "Секс в большом городе", который называется "История продолжается", идут полным ходом. И чем дальше — тем интереснее. Папарацци продолжают дежурить на съемочной площадке, которой по больше части выступает Манхэттен, и снимают участников съемочного процесса за работой.

Вчера они сфотографировали Сару Джессику Паркер в двух очень ярких образах. На одном из них героиня актрисы Кэрри Брэдшоу предстала в довольно странном виде — она была одета в розовое платье, похожее на ночную сорочку, синюю толстовку с капюшоном и белые туфли. На голове у нее при этом были повязаны разноцветные платки, а на руках были надеты сиреневые резиновые перчатки.





Сара Джессика Паркер

Героиня звезды славится своими элегантностью и чувством стиля, поэтому ее новый лук у поклонников сериала вызвал некоторое недоумение.

Когда я думаю, что она не может выглядеть хуже, она превосходит саму себя. У нее даже туфли не застегнуты. Что происходит?Она похожа на пожилую уборщицу!Это же моя бабушка с Украины!Все, что ей нужно, — это дюжина котов, чтобы завершить образ,

— пишут пользователи сети.

В другой сцене Паркер продемонстрировала еще один оригинальный образ. Она была одета в укороченный серый топ и пышную разноцветную юбку Alexander McQueen. Ее волосы украсили ярко-розовые и сиреневые цветы.

Некоторые пользователи сети не были столь категоричны и предположили, что это, возможно, наряды для Хэллоуина или другой костюмированной вечеринки.





Сара Джессика Паркер и Джон Тенни

Поклонники оригинального сериала уже давно выражают недовольство модной составляющей нового шоу. За образы героинь в нем отвечает не Патриция Филд, которая была стилистом "Секса в большом городе" и подбирала наряды для знаменитой четверки. Тогда образы главных героинь были безупречными и для многих служили примером и вдохновением. Новые луки актрис в сериале вызывают все больше вопросов.

Премьера шоу "История продолжается" состоится уже в декабре. Сериал будет состоять из 10 эпизодов.

Мариана Панкина