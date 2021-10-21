В Татарстане проводят апробацию нового сервиса в школьных столовых

В многопрофильном лицее № 37 города Нижнекамска запущен пилотный проект по предзаказу питания в школьной столовой. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки Республики Татарстан.

Система разработана командой «Цифра+» детского технопарка «Кванториум» Минпросвещения России. С помощью приложения школьники или их родители могут выбрать меню на обед на две недели вперед.

В апробации участвуют ученики десятых классов. По результатам тестирования будет принято решение о внедрении сервиса во всех школах города.

