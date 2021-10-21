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В Волгоградской области реализуются профориентационные программы

В Волгоградской области реализуются профориентационные программы

350 школьников Волгоградской области будут заниматься по профориентационным программам технической и естественно-научной направленностей.  Об этом сообщает пресс-служба Комитета образования, науки и молодежной политики региона.

Занятия проводятся в формате онлайн, их организуют специалисты Волгоградской станции детско-юношеского туризма и экскурсий совместно с детскими технопарками региона.

Программа «Ботаника в объективе» объединит 150 юных исследователей. Ребята будут изучать основные понятия науки о растениях и познакомятся с современными профессиями в области природопользования.

Детский технопарк «Кванториум Политех» Минпросвещения России предлагает учебный курс по современным методам использования энергетических ресурсов планеты. Ключевыми темами станут становление энергетических систем, альтернативные и возобновляемые источники энергии», экоэнергетика. Онлайн-школа по этому направлению стартует 8 ноября.

Для тех, кто интересуется беспилотным транспортом, разработана программа «Территория возможностей». Школьников ждут теория, проектная деятельность, практические задания.

# Общество
По материалам: edu.ru

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