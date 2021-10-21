Владельцев крупных судов хотят обязать покупать страховку

00:27 Автор: Евгения Филиппова

Законопроект: № 1219892-7

Собственники затонувших судов будут обязаны убрать их со дна моря или мели. Если владельца нет, а судно создаёт угрозу загрязнения морской среде, мешает рыболовству или строительству гидротехнических конструкций, заняться удалением должны будут администрации морских портов или власти субъектов Российской Федерации. Такой законопроект правительства Госдума планирует рассмотреть на одном из ближайших пленарных заседаний.

Согласно законопроекту, собственник затонувшего судна будет обязан удалить его в любом случае, а не только, если оно представляет серьёзную опасность. Если поднять судно невозможно, владелец сможет ограничиться удалением опасных веществ, а не всего остова. Подтвердить, что убрать судно полностью невозможно, должен Росморречфлот.

Кроме этого, владельцам судов валовой вместимостью больше 300 тонн будет необходимо заключить договор страхования или представить другое финансовое обеспечение на случай, если судно потонет и его понадобится удалить с мели или со дна моря.





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В случаях, когда владелец не приступил к удалению судна, такие полномочия переходят или к администрации морского порта, если судно находится на его территории и мешает судоходству, или властям близлежащего региона, если судно мешает мореплаванию, работе навигационных приборов, способно отравить окружающую среду, не даёт вести рыболовный промысел, строить гидротехнические сооружения или снижает туристическую ценность морского побережья. Согласно пояснительной записке, расходы регионов на такие работы будут софинансировать из федерального бюджета. Также могут быть использованы средства по страховке.

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#судоходство #страхование

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