Власти Москвы усилят контроль за соблюдением ограничений через соцсети и камеры

Вадим Карасев

Власти Москвы проследят за тем, как соблюдаются ограничения в магазинах и ресторанах в нерабочую неделю. Для этого будут применяться как обычные, очные проверки, так и анализ происходящего с помощью видеокамер и постов в социальных сетях.

Глава столичного департамента торговли Алексей Немерюк рассказал, что контроль будет усилен.

"Мы усилим проверки в торговых сетях и на предприятиях общественного питания во время нерабочей недели. Будем отслеживать ситуацию как при очных проверках, так и реагировать на нарушения через видеофиксацию и посты в социальных сетях", — цитирует его РИА "Новости".

Согласно решению мэра Сергея Собянина, Москва отреагирует на ухудшение эпидемиологической обстановки усилением противоковидных мер. Ситуация развивается по самому неблагополучному сценарию, и в ближайшие дни ожидается достижение исторических пиков заболеваемости COVID-19.

С 28 октября по 7 ноября в столице устанавливаются нерабочие дни. В это время будет приостановлена работа всех предприятий и организаций за исключением инфраструктурно и стратегически важных. Закроются МФЦ, магазины (помимо продуктовых), развлекательные центры, кинотеатры, спортзалы. Учебные заведения смогут вести занятия только дистанционно, а музеи и театры будут впускать людей только при заполненности помещений до 50%.