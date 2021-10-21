Выдачу кредитов россиянам ограничат

Такое решение будет принимать Центробанк, чтобы снизить долговую нагрузку россиян

17:32 Автор: Мария Соколова

Депутаты предлагают разрешить Центробанку устанавливать ограничения на выдачу потребительских кредитов, не связанных с предпринимательской деятельностью, ипотекой и долевым строительством. Законопроект с такой нормой (№1135194-7) Госдума приняла в первом чтении на пленарном заседании 21 октября. Авторы инициативы рассчитывают, что новые правила помогут снизить закредитованность населения и рост необеспеченных займов.

На финансовом рынке наведут порядок

Сейчас Банк России вправе вводить ограничения на банковское кредитование только в исключительных случаях и после согласования с правительством. Авторы прошедшего первое чтение документа - глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и депутат VII созыва Игорь Дивинский, предлагают дать право принимать такие решения Совету директоров Центробанка. Ограничения могут коснуться кредитных и микрофинансовых организаций.

«При этом ЦБ будет определять максимально допустимую долю отдельных видов кредитов и займов в соответствии с их характеристиками и видами, и определит порядок применения соответствующих ограничений», — пояснил Анатолий Аксаков. Предложенные нормы не коснутся ипотеки, кредитов на предпринимательство, участие в долевом строительстве, а также займов под залог автомобиля.

«Прежде всего речь идёт о необеспеченных кредитах, которые являются самыми рискованными, и по ним в определенный момент граждане просто не смогут выполнять обязательства», — ранее рассказал Аксаков в пресс-центре «Парламентской газеты». Это создает риски для банков, и для самих заемщиков. Депутат отметил, что лимитирование кредитования не будет обязательным — это дополнительный инструмент для наведения порядка на рынке. При этом предусмотрено, что банки и микрофинансовые организации, не исполняющие требования ЦБ, будут нести ответственность за это.

Ограничения хотят дифференцировать в зависимости от значимости банка, вида банковской лицензии. В правительстве считают, что нужно убрать дифференцированный подход. В официальном отзыве кабмина на законопроект также предлагают вернуть норму о предварительных консультациях с правительством перед тем, как урезать кредитование.





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Треть россиян отдают банкам 80 процентов дохода

Сегодня у Банка России уже достаточно полномочий для эффективного регулирования кредитного рынка, сказал на пленарном заседании, комментируя инициативу, член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет. Он спросил, не являются ли избыточными предложенные нормы.

Анатолий Аксаков отметил, что Центробанк для снижения роста закредитованности населения может применять так называемые надбавки к коэффициентам риска. В этом году такие надбавки повышали дважды, но это не помогло. «Мы наблюдаем очень высокий темп роста потребительских кредитов. В первом квартале он составлял 3,7 процента, во втором — уже 5,2 процента», — сказал депутат. При этом особенно быстро росли необеспеченные потребительские кредиты, которые выдают без залога и поручительства. Закредитованность россиян сейчас очень высокая: почти треть заемщиков платят более 80 процентов своего дохода на погашение кредитов.

Ликвидировать несостоятельные банки будут быстрее

Проблему с долговой нагрузкой граждан надо решать другими способами, считает глава Комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг. «Нужно делать так, чтобы у людей появились деньги, помогать им, чтобы они меньше шли за кредитами», — уверен депутат. Он полагает, что в случае введения ограничений на кредиты в банках и микрофинансовых организациях люди пойдут в ломбарды.

Клиентов предупредят о долговых рисках

Госдума приняла 21 октября в первом чтении ещё один законопроект (№ 1145324-7), повышающий финансовую безопасность заёмщиков. Документ обязывает банки и микрофинансовые организации рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) для клиентов, которые хотят взять кредит на сумму более 10 тысяч рублей.

Значение ПДН покажет, какую часть доходов человек использует для погашения уже имеющихся долгов. Если показатель больше 50 процентов, банк обязан предупредить клиента о рисках.

Как отметил Председатель Госдумы Вячеслав Володин, поправки направлены на создание дополнительного механизма защиты граждан при оформлении кредитов. «Это решение давно назрело, учитывая, что по данным Центробанка, с начала года объем проблемных долгов вырос на 7,9%, а общий объем просроченной задолженности физлиц перед банками на 1 сентября 2021 года превысил 1 триллион рублей», — сказал Володин.

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