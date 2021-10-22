Алек Болдуин случайно застрелил женщину на съемках фильма

Вадим Карасев

Вчера на съемочной площадке фильма "Ржавчина" в Нью-Мексико произошла трагедия. 63-летний Алек Болдуин, который снимается в картине в главной роли, случайно застрелил 42-летнюю женщину — оператора Халину Хатчинс и ранил 48-летнего режиссера Джоэла Соуса.

Болдуин выстрелил из пистолета, в результате чего члены съемочной команды фильма получили ранения. В полиции подтвердили, что стрелял именно актер.

Хатчинс на вертолете доставили в больницу, но врачам ее спасти не удалось. Соуса, по сообщениям, находится в больнице в критическом состоянии.





Алек Болдуин

Западные СМИ сообщают, что Болдуин должен был стрелять холостыми патронами, но во время выстрела пуля или осколки задели двух людей, стоявших рядом. Что именно в итоге произошло и кто виноват в трагедии, полиции еще предстоит выяснить.

Актеру пока не предъявили никаких обвинения. Сам он инцидент не комментировал.





Алек Болдуин с женой Хиларией Болдуин и детьмиАлек Болдуин и Хилария Болдуин

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Мариана Панкина