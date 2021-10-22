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Беременная Кайли Дженнер показала растущий живот и намекнула на пол ребенка

Беременная Кайли Дженнер показала растущий живот и намекнула на пол ребенка

О второй беременности 24-летней Кайли Дженнер стало известно в конце лета. Хотела ли звезда, чтобы об этом стало известно общественности, или же желала сохранить свою беременность в тайне, как и в первый раз, сказать сложно. Тем не менее новость просочилась в сеть, и отнекиваться Кайли не стала.

Подробностями того, как протекает беременность, Кайли при этом делится очень аккуратно, сохраняя интригу. Вчера она опубликовала новый снимок, на котором продемонстрировала растущий живот.


Растем,

— написала она.

Пол будущего малыша, которого она ждет от своего 29-летнего возлюбленного Трэвиса Скотта, телезвезда не раскрывает, однако в ее недавней публикации в инстаграме поклонники Кайли увидели некоторый намек. Она опубликовала снимок, на котором показала свой кроссовок с синими шнурками. Салон машины тоже был обит в голубых тонах. Фото Кайли подписала Baby blues, что может говорить о том, что пара ждет мальчика.


К рождению второго ребенка Кайли и Трэвис уже начали активно готовиться. Дженнер показала, что в ее доме идет строительство детской комнаты с горками, лестницами и другими развлечениями.

На каком сейчас сроке находится Кайли, она тоже не говорит.


Вместе со своим бойфрендом Трэвисом Скоттом Кайли воспитывает трехлетнюю дочь Сторми. Она ждет рождения младшего брата или сестры с большим нетерпением.

Свой союз официально пара за четыре года отношений не узаконила. Более того, после рождения дочки Трэвис и Кайли не раз расставались и сходились вновь. Тем не менее они всегда сохраняли хорошие отношения и не устраивали скандалы. Сейчас, по словам инсайдеров, они оба на седьмом небе от счастья и очень ждут появления на свет малыша.



Кайли Дженнер с дочерью Сторми
Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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