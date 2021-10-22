Бьюти-новинки для волос: паровой стайлер, твердые шампуни, оттеночные кондиционеры и не только

Вадим Карасев

Рассказываем, какие новинки для волос в этом месяце появились в продаже в России.

Перезапуск и расширение гаммы Divalent Specifique от Kérastase

Гамма Divalent Specifique — это уход, позволяющий сбалансировать цикл выработки себума и оказывающий двойной эффект: бережное очищение кожи головы и волос у корней и интенсивное увлажнение по их длине.





Гамма Divalent Specifique

Шампунь Spécifique Bain Divalent не первый год упрощает жизнь людей с кожей головы, склонной к жирности. Средство успокаивает кожу головы, обеспечивает длительную свежесть волос, бережно питая и увлажняя их по всей длине.

Новинки гаммы — гель-маска с керамидами Spécifique Divalent Rehydratant и глиняная маска Spécifique Divalent Argile Équilibrante. Первая мгновенно питает и увлажняет волосы, улучшает их общее состояние и облегчает расчесывание.

Глиняная же маска выводит токсины и интенсивно и бережно очищает и освежает кожу головы, нормализуя выработку себума и не пересушивая кожу головы и волосы. Кроме того, маска делает волосы объемнее, приподнимая их у корней.

Коллекция твердых концентрированных шампуней и бальзамов для волос от Botavikos

Не так давно Botavikos представил свою первую коллекцию твердых концентрированных шампуней и бальзамов для волос. Как отмечают представители бренда, новая линейка — это небольшой вклад Botavikos в важный и необходимый процесс восстановления баланса на нашей планете: при производстве твердых шампуней и бальзамов бренд сократил производственное потребление пресной воды и избавил своих клиентов от лишней пластиковой тары.

В коллекции шесть средств: шампунь "Укрепляющий" для ослабленных волос, "Успокаивающий" для чувствительной кожи головы, "Гладкость и блеск" для вьющихся волос, "Против перхоти" для всех типов волос, "Свежесть и объем" для жирных волос и "Увлажняющий" для сухих непослушных и поврежденных волос. К каждому шампуню представлен аналогичный бальзам.

Все средства не содержат сульфатов, созданы на основе комплекса ПАВ растительного происхождения, бережно и мягко очищают волосы и кожу головы, не вызывают раздражений и сухости. А еще хорошо пенятся, экономны в использовании и обладают приятными ароматами.

Кондиционер для обновления цвета от Biolage

Кондиционер для обновления цвета Color Balm — идеальное средство для временных экспериментов с цветом и сохранения яркости между процедурами окрашивания в салоне. Кондиционер с веганской формулой подходит для всех типов волос — он деликатно тонирует и ухаживает за волосами.

Средство представлено в пяти оттенках: "Красный мак" (придает холодный красный оттенок​; идеально подходит для тонирования темных волос), "Красный шафран" (создает медный оттенок​ на светло-каштановых волосах), "Чай масала" (обеспечивает натуральное сияние​ светлых волос), "Эрл Грей" (создает легкий серебристый оттенок на светлых волосах), "Лаванда" (придает фиолетовый оттенок светлым волосам — сделать цветные пряди у лица или придать нежно-лавандовый оттенок по всей длине можно за 5—10 минут).

Лимитированная версия стайлера Steampod

В 2012 году L'Oréal Professionnel выпустил паровой стайлер Steampod, который сразу же стал любимцем парикмахеров и бьютиголиков. В этом же месяце бренд представил новую версию бестселлера, созданную в коллаборации с Barbie.

Barbie и L'Oréal Professionnel — абсолютно разные бренды, однако они транслируют одни и те же ценности: быть собой, не бояться перемен, проявлять себя. И стайлер Steampod поможет в этом — гаджет, который работает за счет тепла и пара, подходит для создания локонов, волн, кудрей, прикорневого объема и, конечно, для выпрямления волос.

Steampod 3.0 стал еще более тонким и легким, он оснащен встроенным резервуаром для воды, вращающимся шнуром и съемной расческой.

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