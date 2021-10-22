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Более половины россиян поддерживают допуск граждан на массовые мероприятия только при наличии QR-кода — соцопрос

Более половины россиян поддерживают допуск граждан на массовые мероприятия только при наличии QR-кода — соцопрос

Более половины россиян поддерживают допуск граждан на массовые мероприятия и в другие общественные места только при наличии документа (QR-кода), подтверждающего вакцинацию от коронавируса, перенесенное в течение полугода заболевание или отрицательный результат теста ПЦР. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования на сайте ВЦИОМ. 

Социологи поинтересовались у россиян об отношении к некоторым мерам, которые реализуются в ряде регионов нашей страны в связи с текущей эпидемиологической ситуацией с коронавирусом. 64 % опрошенных заявили, что скорее поддерживают обязательную вакцинацию от коронавируса всех работников медицинских организаций (31% скорее не поддерживают), 56 % поддерживают допуск граждан на массовые мероприятия и в другие общественные места только при наличии документа (QR-кода), подтверждающего вакцинацию от коронавируса, ранее перенесенное (в течение полугода) заболевание или отрицательный результат теста ПЦР, 55% скорее поддерживают требования по вакцинации до 80% сотрудников предприятий и организаций.

Также опрошенные рассказали, как они отнесутся к тем или иным мерам в случае серьезного ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом. Поддержать предоставление работникам, проходящим вакцинацию, двух выходных дней готовы 73% россиян, 68% скорее поддержат обязательную вакцинацию от коронавируса работников федеральных органов исполнительной власти, государственных учреждений, предприятий и корпораций, включая силовые структуры (26% скорее не поддержат), 64% скорее поддержат продажу авиабилетов для поездок в другие страны, а также в другие регионы России только при наличии документа (QR-кода), подтверждающего вакцинацию от коронавируса, ранее перенесенное (в течение полугода) заболевание или отрицательный результат теста ПЦР (32% скорее не поддержат).

Участие в опросе, который был проведен 19–20 октября 2021 года, приняли 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

Точная формулировка вопроса: "Сейчас я зачитаю Вам ряд мер, которые реализуются в ряде регионов нашей страны в связи с текущей эпидемиологической ситуацией с коронавирусом. Как Вы относитесь к каждой из этих мер: скорее поддерживаете или скорее не поддерживаете?"

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По материалам: uposters.ru

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