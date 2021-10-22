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Число занятых в малом бизнесе хотят увеличить до 24,5 млн человек

Число занятых в малом бизнесе хотят увеличить до 24,5 млн человек

17:47  Автор: Анна Шушкина



В госпрограмме «Экономическое развитие и инновационная экономика» стоит задача увеличить число занятых в малом и среднем бизнесе, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, минимум до 24,5 млн человек. Об этом сказала замминистра экономического развития Полина Крючкова на заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогу, где обсуждали финансирование данной программы на ближайшие три года.

Обновлённая госпрограмма содержит четыре основные цели, сообщила замминистра. Это запуск нового инвестиционного цикла и улучшение делового климата, ускорение технологического развития, увеличение численности занятых в МСП, включая самозанятых и ИП, и повышение эффективности государственного управления. «Общий объём финансирования программы, исходя из проекта бюджета на ближайшие три года, составляет 385 млрд рублей. На 2022 год — 123,5 млрд, на 2023 — 131,2 и на 2024 -131 млрд», — сказала Крючкова.

Исходя из целей госпрограммы предполагается обеспечить занятость в малых и средних предприятиях, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, на уровне не менее 24,5 млн человек. «Именно в этой цели сосредоточена основная часть расходов госпрограммы — 50 процентов всего объёма —  более 190 млрд рублей», — сказала замглавы Минэкономразвития.

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Запуск нового инвестиционного цикла направлен на обеспечение к 2030 году реального роста инвестиций в основной капитал — не менее 70 процентов по сравнению с 2020 годом. Одна из подпрограмм, по словам замминистра, предполагает  повышение потенциала региональных экономик — там должно быть создано не менее 85 тысяч рабочих мест. «На 2022-2024 годы на эти цели предусматривается финансирование в размере 39 млрд рублей», — сказала она.

Также подпрограмма содержит комплекс мер, направленных на развитие субъектов РФ и отдельных территорий. В частности разработаны индивидуальные программы развития Алтая, Тывы, Адыгеи, Мордовии. Предполагается, в том числе, софинансирование объектов инфраструктуры в Кузбассе. Кроме того, планируется поддержка технологических компаний. На эти цели предусмотрено на три года 50 млрд рублей.



#деньги #работа #самозанятые


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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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