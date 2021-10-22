Информацию о запрещённых зарубежных переводах будут блокировать

Тема: Постановления правительства

01:07 Автор: Дмитрий Литвинов

Федеральная налоговая служба (ФНС) сможет включать в реестр запрещённой и подлежащей блокировке информации данные о платежах иностранным организациям, переводы которым запрещены. Соответствующее постановление кабмина вступает в силу 22 октября.

С 2012 года операторы связи обязаны ограничивать доступ к запрещённой на территории России информации в Интернете. Создан единый реестр доменных имён, указателей страниц сайтов и сетевых адресов, содержащих запрещённую информацию. Его ведёт Роскомнадзор, а решения о включении ресурсов, помимо него, также могут принимать Роспотребнадзор, Росалкогольрегулирование, Росмолодёжь, МВД, ФСКН и ФНС.

Федеральная налоговая служба, в частности, принимает решения о блокировке ресурсов, нарушающих требования законов о госрегулировании азартных игр и о лотереях. Новым постановлением её полномочия расширены: теперь ФНС сможет блокировать информацию о возможности перевода денег через иностранных поставщиков платёжных услуг, в адрес которых запрещены переводы. Перечень таких финансовых организаций доступен на сайте ФНС.

Законы, вступающие в силу с 22 октября

В него включают зарубежные банки, которые оказывают услуги по приёму платежей тем, в адрес кого денежные переводы запрещены. В него также входят банки, оказывающие услуги иностранцам, которые осуществляют переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или организаторов азартных игр.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в октябре.

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