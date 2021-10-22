Ирина Безрукова, Ирина Горбачева, Алика Смехова и другие на презентации телеканала

Вадим Карасев

Вчера в Москве прошла презентация нового сезона телеканала "TV1000 Русское кино", гостями которой стали Ирина Безрукова, Ирина Горбачева, Алика Смехова, Катерина Шпица и другие.

В ходе нее было объявлено, что лицами телеканала в новом сезоне станут Катерина Шпица и Роман Курцын — они победили в зрительском голосовании. В новом сезоне на телеканале покажут фильмы с их участием: картины "Пятница", "Метро", "Экипаж", "День города", "Все или ничего" и другие. Генеральный директор Viasat Андрей Кроль назвал актеров "молодыми, энергичными и талантливыми" и выразил уверенность, что благодаря им интерес зрителей к российскому кинематографу возрастет.

Завершилась презентация концертом известной российской актрисы Ирины Горбачевой, которая может похвастаться прекрасными музыкальными способностями.





Ирина БезруковаИрина ГорбачеваКатерина Шпица





Алика Смехова





Ирина ЧайковскаяАлена ЧеховаАнна СлюСветлана КамынинаАнна Цуканова-КоттАлександр ЦыпкинDJ ГрувИрина ГорбачеваМариана Панкина