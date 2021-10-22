Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Ирина Безрукова, Ирина Горбачева, Алика Смехова и другие на презентации телеканала

Ирина Безрукова, Ирина Горбачева, Алика Смехова и другие на презентации телеканала

Ирина Безрукова, Ирина Горбачева, Алика Смехова и другие на презентации телеканала

Вчера в Москве прошла презентация нового сезона телеканала "TV1000 Русское кино", гостями которой стали Ирина Безрукова, Ирина Горбачева, Алика Смехова, Катерина Шпица и другие.

В ходе нее было объявлено, что лицами телеканала в новом сезоне станут Катерина Шпица и Роман Курцын — они победили в зрительском голосовании. В новом сезоне на телеканале покажут фильмы с их участием: картины "Пятница", "Метро", "Экипаж", "День города", "Все или ничего" и другие. Генеральный директор Viasat Андрей Кроль назвал актеров "молодыми, энергичными и талантливыми" и выразил уверенность, что благодаря им интерес зрителей к российскому кинематографу возрастет.

Завершилась презентация концертом известной российской актрисы Ирины Горбачевой, которая может похвастаться прекрасными музыкальными способностями.


Ирина Безрукова
Ирина Горбачева
Катерина Шпица


Алика Смехова


Ирина Чайковская
Алена Чехова
Анна Слю
Светлана Камынина
Анна Цуканова-Котт
Александр Цыпкин
DJ Грув
Ирина Горбачева

Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Уличный стиль знаменитости: Ирина Шейк в мини и плаще на прогулке в Нью-Йорке
Уличный стиль знаменитости: Ирина Шейк в мини и плаще на прогулке в
Ирина Безрукова, Ирина Горбачева, Алика Смехова и другие на презентации телеканала
Ирина Безрукова, Ирина Горбачева, Алика Смехова и другие на
Москва победила в нескольких номинациях европейского этапа World Travel Awards
Москва победила в нескольких номинациях европейского этапа World
В Москве откроют школу с цифровой лабораторией и шахматным клубом
В Москве откроют школу с цифровой лабораторией и шахматным клубом
В Пятигорске обсудят стратегическое развитие и достижение целевых показателей ЦОПП
В Пятигорске обсудят стратегическое развитие и достижение целевых
Стартовал приём работ школьников со всей России на ежегодный Фестиваль детского творчества России и Китая
Стартовал приём работ школьников со всей России на ежегодный
Лунный день сегодня 22 октября 2021 года
Лунный день сегодня 22 октября 2021 года
Политолог Карнаухов призвал бороться с противниками вакцинации
Политолог Карнаухов призвал бороться с противниками вакцинации
Более половины россиян поддерживают допуск граждан на массовые мероприятия только при наличии QR-кода — соцопрос
Более половины россиян поддерживают допуск граждан на массовые
Знаки Зодиака, которых ждут перемены в 2022 году
Знаки Зодиака, которых ждут перемены в 2022 году
Усталость и отток жизненных сил: какие вещи в доме крадут энергию
Усталость и отток жизненных сил: какие вещи в доме крадут энергию
Битва платьев: Мария Миногарова против Ольги Карпуть
Битва платьев: Мария Миногарова против Ольги Карпуть

Топ на сегодня

СМИ узнали о стратегическом плане НАТО на случай "нападения России"
СМИ узнали о стратегическом плане НАТО на случай "нападения
Кэрри и Мистер Биг расстались? В сети обсуждают новый кадр со съемок продолжения "Секса в большом городе"
Кэрри и Мистер Биг расстались? В сети обсуждают новый кадр со съемок
Развод, первый миллиард и стендап: каким этот год был для Ким Кардашьян
Развод, первый миллиард и стендап: каким этот год был для Ким
Минпросвещения России дало рекомендации регионам по проведению каникул
Минпросвещения России дало рекомендации регионам по проведению каникул
В Липецком металлургическом колледже открылись мастерские по стандартам Ворлдскиллс
В Липецком металлургическом колледже открылись мастерские по

Еще по теме

Ирина Горбачева, Дарья Михалкова, Ирина Безрукова и другие на премьере фильма "Неадекватные люди 2"
Ирина Безрукова вышла в свет с новым избранником
48-летняя Алика Смехова удивила вызывающим декольте (фото)
Смехова: Я не делала пластические операции, а возлюбленного пусть мне нагадают СМИ