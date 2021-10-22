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Эрдоган пригрозил высылкой послам десяти стран

Эрдоган пригрозил высылкой послам десяти стран

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил выслать из страны послов десяти государств, включая США. Такие меры он готов принять в связи с призывами дипведомств освободить правозащитника Османа Кавалу.

Посольства Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США выступили за освобождение Кавалы из заключения. После этого МИД Турции вызвал представителей этих стран, чтобы напомнить о необходимости соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.

"Почему эти десять послов делают подобные заявления? Это разве ваше дело — давать урок Турции? Кто вы такие? Оставьте Кавалу. Разве вы оставляете в ваших собственных странах убийц, террористов и бандитов? Они всегда отвечают: "Суд независим". Наш суд подает лучший пример независимости", — цитирует слова Эрдогана телеканал Haberturk.

Осман Кавала является известным турецким правозащитником, создателем культурного фонда, поддерживающего проекты этнических и религиозных меньшинств, в том числе примирение между турецким и армянским населением и мирное решение курдского вопроса. В феврале прошлого года суд оправдал мужчину по делу о протестах в стамбульском парке Гези в 2013 году, однако в тот же день его опять арестовали и предъявили новые обвинения, на этот раз в участии в попытке госпереворота в июле 2016 года.

Ранее Ruposters писал, что Эрдоган предложил США после Афганистана уйти из Ирака и Сирии.

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По материалам: uposters.ru

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