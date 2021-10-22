Эрдоган пригрозил высылкой послам десяти стран

Вадим Карасев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил выслать из страны послов десяти государств, включая США. Такие меры он готов принять в связи с призывами дипведомств освободить правозащитника Османа Кавалу.

Посольства Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США выступили за освобождение Кавалы из заключения. После этого МИД Турции вызвал представителей этих стран, чтобы напомнить о необходимости соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.

"Почему эти десять послов делают подобные заявления? Это разве ваше дело — давать урок Турции? Кто вы такие? Оставьте Кавалу. Разве вы оставляете в ваших собственных странах убийц, террористов и бандитов? Они всегда отвечают: "Суд независим". Наш суд подает лучший пример независимости", — цитирует слова Эрдогана телеканал Haberturk.

Осман Кавала является известным турецким правозащитником, создателем культурного фонда, поддерживающего проекты этнических и религиозных меньшинств, в том числе примирение между турецким и армянским населением и мирное решение курдского вопроса. В феврале прошлого года суд оправдал мужчину по делу о протестах в стамбульском парке Гези в 2013 году, однако в тот же день его опять арестовали и предъявили новые обвинения, на этот раз в участии в попытке госпереворота в июле 2016 года.

Ранее Ruposters писал, что Эрдоган предложил США после Афганистана уйти из Ирака и Сирии.