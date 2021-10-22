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Кабмин внес в Госдуму законопроект об ограничении строительства в зонах затопления

Кабмин внес в Госдуму законопроект об ограничении строительства в зонах затопления

23:15  Автор: Жанна Звягина


Законопроект: № 6601-8



Правительство внесло в Госдуму законопроект, запрещающий на подверженных затоплению территориях строительство объектов без обеспечения инженерной защиты от негативного воздействия вод. Документ опубликован в пятницу в электронной базе данных палаты.

Обеспечивать инженерную защиту объектов капитального строительства в зонах затопления, в частности, предлагается путем искусственного повышения поверхности земельного участка или устройства свайных фундаментов.

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Кабмин предлагает наделить государственные и муниципальные учреждения полномочиями по осуществлению мероприятий в сфере изучения, использования и охраны водных объектов, предотвращения негативного воздействия вод и ликвидации его последствий.

Полномочия по установлению или изменению границ зон затопления, не обеспеченных инженерной защитой, предлагается возложить на региональные власти с участием органов местного самоуправления.

Документом также уточняется определение «водное хозяйство».

«Водное хозяйство — виды экономической и иной деятельности по изучению, использованию, охране водных объектов, а также по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий», — говорится в документе.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2022 года.

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В августе президент Владимир Путин поручил регионам до 1 декабря ввести ограничения по ведению хозяйственной деятельности и строительству объектов в границах зон затопления. Глава государства также поручил ввести обязательное страхование имущества граждан, проживающих в таких зонах.  

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#строительство


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По материалам: pnp.ru

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