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Как цвет спальни влияет на характер

Как цвет спальни влияет на характер

Цвета оказывают сильное влияние на всех без исключения, и благодаря правильно подобранной цветовой гамме можно запросто изменить свой характер. Специалисты в области биоэнергетики расскажут о том, как влияет цвет спальни на настроение, и о том, как измениться к лучшему за счет смены оттенка стен.


Учеными доказано, что определенные цвета снижают стресс и тревожность, помогают обрести гармонию и покой. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют присмотреться к своей спальне, чтобы понять, как именно ее цвет влияет на настроение и характер, и что нужно сделать, чтобы всегда оставаться бодрыми, полными сил и при этом сохранять внутреннюю гармонию.

Оранжевый

Этот цвет характеризует людей, не склонных к депрессиям и хандре. Жизнерадостные, компанейские, легкие на подъем люди излучают энергетику оптимизма и не унывают понапрасну. Такой цвет стен спальни указывает и на сильную интуицию, которая помогает решать сложные вопросы и оказываться в нужном месте в нужное время. Персиковые оттенки указывают на более спокойных людей, способных к вдумчивым размышлениям и творческой работе.

Серый

Наличие серых стен в спальне отличает людей, склонных к минимализму. Спокойные и уравновешенные личности не гонятся за выдуманными идеалами и обладают уникальным умением извлекать ценные уроки из промахов. Они трудолюбивы и усердны, не способны на ложь и предательство, предпочитают уединение шумным компаниям и работу в одиночестве, а не в команде.


Синий

Синие спальни указывают на людей спокойного характера, которые следуют путем духовного развития и мало интересуются материальными ценностями. Их отличает умение оказываться рядом в нужную минуту, помогать и не просить ничего взамен. Из недостатков людей, предпочитающих оттенки синего в своей спальне, можно выделить неумение постоять за себя и податливость, которая зачастую мешает отказывать манипуляторам.

Коричневый

Такой цвет спальни указывает на прагматичных, уверенных в себе и уравновешенных личностей. Они не склонны к бесшабашным поступкам и авантюрам, привыкли доверять тому, что видят, работать, не покладая рук, и ценят справедливость. Любители оттенков коричневого ценят практичность, позволяя себе дорогостоящие вещи, которые служат годами, и такая черта характера нередко трансформируется в привязанность к старым традициям и консерватизму.

Зеленый

Зеленый цвет спальни выбирают творческие личности, которым важна гармония во всем. Они не любят скандалов, не терпят шума и с легкостью снимают стресс благодаря духовным практикам. Предпочитающие зеленые оттенки в своей спальне отличаются миролюбивым характером, однако могут постоять за себя и с легкостью дать отпор обидчикам.


Желтый

Яркий цвет спальни указывает на мечтателей и неунывающих оптимистов, которые долго не могут сидеть на одном месте ищут приключения, чтобы разнообразить свою жизнь. Легкие на подъем, слегка легкомысленные и харизматичные личности притягивают к себе внимание и всегда находятся в эпицентре событий.

Черный

Черная спальня указывает на состоявшуюся самодостаточную личность, привыкшую управлять своей судьбой. Таких людей отличает непоколебимая уверенность в своей правоте, доля упрямства и трудолюбие. Черный цвет чаще всего выбирают люди, склонные к одиночеству, в котором чувствуют себя наиболее комфортно. Они редко впускают в свою жизнь незнакомцев, предпочитая оставаться наедине со своими мыслями.

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По материалам: dailyhoro.ru

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