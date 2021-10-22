Клишас: суть закона об иноагентах сомнений не вызывает

00:50 Автор: Жанна Звягина

Источник: РИА Новости

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что парламентарии анализируют практику применения законодательства об иностранных агентах, и суть закона сомнений не вызывает. Его слова в четверг передает РИА «Новости».

21 октября президент Владимир Путин в ходе пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что от размытости критериев отнесения к статусу иноагента надо уходить. Глава государства отметил, что даже его знакомые жаловались ему, что их «подводят» к статусу иноагента, поэтому он постоянно дает поручения администрации президента и Госдуме, чтобы те «возвращались, совершенствовали этот инструмент и ни в коем случае не злоупотребляли им».

«Мы анализируем практику применения законодательства об иноагентах. Суть закона сомнений не вызывает», — заявил Клишас, комментируя слова главы государства.

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Вопрос о законе об иноагентах в ходе пленарной сессии задал главный редактор «Новой газеты» и нобелевский лауреат Дмитрий Муратов, получивший Нобелевскую премию за усилия по защите свободы слова. Он обратился к президенту с просьбой провести встречу с редакторами СМИ, чтобы обсудить этот документ.

#иноагенты #СМИ

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