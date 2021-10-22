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Когда сделали первую ксерокопию

Когда сделали первую ксерокопию

01:17  Автор: Анна Шушкина



83 года назад, 22 октября 1938 года, изобретатель Честер Карлсон впервые в истории сделал ксерокопию методом электрографии. По этому принципу и сейчас работают лазерные принтеры и копировальные аппараты.

Честер Карлсон (1906-1968) родился в Сиэтле (США), окончил Калифорнийский технологический институт и в поисках работы отправился в Нью-Йорк, где устроился в патентный отдел фирмы «Мэллори», занимавшейся электроникой. Именно в патентном отделе, когда нужной копии патента под рукой не оказывалось, Карлсон впервые задумался о том, что хорошо было бы придумать какой-нибудь быстрый и дешевый способ копирования нужных бумаг.

Он отправился в Нью-Йоркскую Публичную библиотеку и стал просматривать горы технической литературы. Его внимание привлекло описание экспериментов одного венгерского ученого с веществами, которые изменяют свои электрические свойства под действием света. Так возникла идея электрофотографии.

День 22 октября в истории


Первая в истории ксерокопия была получена 22 октября 1938 года на цинковой пластинке, покрытой слоем серы. Создание на ней статического заряда и облучение пластинки через стекло с нанесенной на него надписью перенесло надпись на слой серы. Прилипшие пылинки позволили прочитать: «10-22-38 ASTORIA» — это дата и место проведения эксперимента. Однако потребовались еще годы, чтобы довести технологию электрического копирования до совершенства.

В 1947 году малоизвестная компания «Халоид» из города Рочестера приступила к разработке копировальной техники на основе изобретения Карлсона. Два года спустя в продаже появилась первая в истории модель копировального аппарата. Технологию копирования назвали «ксерографией» — от греческих слова «ксерос» — сухой и «графе» — пишу.

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#история


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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