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Колледжи Читы оснащают новыми мастерскими

Колледжи Читы оснащают новыми мастерскими

Оборудование для современных мастерских продолжает поступать в учреждения среднего профессионального образования Забайкальского края в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование». Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Забайкальского края.
 
Будущие педагоги осваивают современные ноутбуки, интерактивные столы и доски, «умный пол», робототехнические наборы, электронные микроскопы и «лаборатории на ладони», с помощью которых можно измерить термометрические показатели человека, изучают принципы цифровой дидактики. Это все позволяет повысить качество подготовки студентов.

Всего за 2019–2021 годы в профессиональных образовательных организациях Забайкальского края создано 23 мастерские по направлениям «Транспорт и логистика», «Сельское хозяйство», «Строительство», «Социальная сфера» и «Медицина».

# Общество
По материалам: edu.ru

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