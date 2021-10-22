Колледжи Читы оснащают новыми мастерскими

Оборудование для современных мастерских продолжает поступать в учреждения среднего профессионального образования Забайкальского края в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование». Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Забайкальского края.



Будущие педагоги осваивают современные ноутбуки, интерактивные столы и доски, «умный пол», робототехнические наборы, электронные микроскопы и «лаборатории на ладони», с помощью которых можно измерить термометрические показатели человека, изучают принципы цифровой дидактики. Это все позволяет повысить качество подготовки студентов.

Всего за 2019–2021 годы в профессиональных образовательных организациях Забайкальского края создано 23 мастерские по направлениям «Транспорт и логистика», «Сельское хозяйство», «Строительство», «Социальная сфера» и «Медицина».