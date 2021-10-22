Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Конкурс инновационных продуктов для специалистов СПО стартовал в Хабаровском крае

Конкурс инновационных продуктов для специалистов СПО стартовал в Хабаровском крае

Конкурс инновационных продуктов для специалистов СПО стартовал в Хабаровском крае

Обнародовать результаты работы специалистов сферы СПО и предоставить экспертную поддержку показавшим лучшие итоги деятельности – такова цель конкурса инновационных продуктов для педагогических и руководящих работников среднего профессионального образования Хабаровского края. Проводит конкурс Хабаровский краевой институт развития образования. Об это сообщает пресс-служба Минобрнауки региона.

Конкурс проводится в два этапа: на первом (заочном) эксперты дадут профессиональную оценку поданным материалам (15–23 ноября 2021 года), на втором (очном) пройдет общественная экспертиза инновационного продукта с точки зрения возможности его эффективной реализации (2 декабря 2021 года).

Всего в конкурсе семь номинаций, в частности, будет оцениваться реализация идей  доступности и разнообразия образовательных услуг СПО, государственно-общественного измерения качества образования, моделей социально значимых образовательных и воспитательных практик, доступности профессионального образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, непрерывного образования.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Колледжи Читы оснащают новыми мастерскими
Колледжи Читы оснащают новыми мастерскими
В центре «IT-куб» на базе Новосибирской классической гимназии № 17 обучаются более 700 ребят
В центре «IT-куб» на базе Новосибирской классической гимназии № 17
В Иркутской области подвели итоги конкурса среди педагогов допобразования
В Иркутской области подвели итоги конкурса среди педагогов
В Омской области проводится модернизация профессионального образования и расширяются возможности дополнительного образования
В Омской области проводится модернизация профессионального
Король Испании Филипп VI и королева Летиция вышли в свет с двумя дочерьми
Король Испании Филипп VI и королева Летиция вышли в свет с двумя
Соцсеть Трампа взломали сразу после запуска
Соцсеть Трампа взломали сразу после запуска
В Москве прошёл Всероссийский форум «Без срока давности»
В Москве прошёл Всероссийский форум «Без срока давности»
Конкурс инновационных продуктов для специалистов СПО стартовал в Хабаровском крае
Конкурс инновационных продуктов для специалистов СПО стартовал в
Мария Миронова опубликовала новое видео с двухлетним сыном
Мария Миронова опубликовала новое видео с двухлетним сыном
В Москве проходит форум «Сохранение нематериального наследия»
В Москве проходит форум «Сохранение нематериального наследия»
Лавров заявил, что Кулеба передергивает
Лавров заявил, что Кулеба передергивает
Рейдерский захват Кучуксульфата - ласточка пересмотра итогов приватизации 90-х?
Рейдерский захват Кучуксульфата - ласточка пересмотра итогов

Топ на сегодня

Рейдерский захват Кучуксульфата - ласточка пересмотра итогов приватизации 90-х?
Рейдерский захват Кучуксульфата - ласточка пересмотра итогов
СМИ узнали о стратегическом плане НАТО на случай "нападения России"
СМИ узнали о стратегическом плане НАТО на случай "нападения
Развод, первый миллиард и стендап: каким этот год был для Ким Кардашьян
Развод, первый миллиард и стендап: каким этот год был для Ким
Минпросвещения России дало рекомендации регионам по проведению каникул
Минпросвещения России дало рекомендации регионам по проведению каникул
В Липецком металлургическом колледже открылись мастерские по стандартам Ворлдскиллс
В Липецком металлургическом колледже открылись мастерские по

Еще по теме

В Хабаровском крае выберут лучшую программу дошкольного образования
В Хабаровском крае стартовал конкурс «Путь к звездам»
Алтайский педуниверситет создаст «Навигатор волонтерской деятельности»
Курский преподаватель стал лауреатом конкурса «Сердце отдаю детям»