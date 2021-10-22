Конкурс инновационных продуктов для специалистов СПО стартовал в Хабаровском крае

Обнародовать результаты работы специалистов сферы СПО и предоставить экспертную поддержку показавшим лучшие итоги деятельности – такова цель конкурса инновационных продуктов для педагогических и руководящих работников среднего профессионального образования Хабаровского края. Проводит конкурс Хабаровский краевой институт развития образования. Об это сообщает пресс-служба Минобрнауки региона.

Конкурс проводится в два этапа: на первом (заочном) эксперты дадут профессиональную оценку поданным материалам (15–23 ноября 2021 года), на втором (очном) пройдет общественная экспертиза инновационного продукта с точки зрения возможности его эффективной реализации (2 декабря 2021 года).

Всего в конкурсе семь номинаций, в частности, будет оцениваться реализация идей доступности и разнообразия образовательных услуг СПО, государственно-общественного измерения качества образования, моделей социально значимых образовательных и воспитательных практик, доступности профессионального образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, непрерывного образования.