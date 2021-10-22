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Король Испании Филипп VI и королева Летиция вышли в свет с двумя дочерьми

Король Испании Филипп VI и королева Летиция вышли в свет с двумя дочерьми

Вчера в Мадриде состоялся концерт симфонического оркестра княжества Астурия, который традиционно проходит в преддверии ежегодной церемонии вручения премии Princesa De Asturias Awards — ее вручают лицам или организациям за достижения в области научных и гуманитарных работ и общественной деятельности.

Почетными гостями вечера стали 53-летний король Испании Филипп VI и его 49-летняя супруга королева Летиция. Вместе с ними в свет вышли и их дочери: 15-летняя принцесса Леонор и 14-летняя принцесса София.

Ради торжественного случая старшая дочь супругов приехала из Уэльса, где она учится в колледже. Сейчас у нее каникулы, и она проведет их дома со своей семьей.


Принцесса Леонор, королева Летиция и принцесса София




На публике младшие представительницы королевского семейства появились в ярких образах. Леонор была одета в миди-платье цвета фуксии, а ее младшая сестра предпочла бирюзовое платье длиной чуть выше колена. При этом на старшей наследнице супругов были бежевые туфли на каблуке, а на младшей — черные лодочки.

Их мама была сама элегантность — королева была одета в платье с короткими рукавами и разрезом на ноге, края которого были расшиты изумрудными перьями. Образ она завершила золотыми лодочками и клатчем Magrit.


Король Филипп VI и королева Летиция с дочерьми

Сегодня испанская королевская семья вновь соберется вместе, где принцессе Леонор предстоит волнительное и ответственное мероприятие — она сама будет вручать награды лауреатам премии.



 


Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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