Кортни Кардашьян опубликовала новые фото со своей помолвки с Трэвисом Баркером

Вадим Карасев

В минувшие выходные 45-летний барабанщик группы Blink-182 Трэвис Баркер сделал предложение своей 42-летней возлюбленной Кортни Кардашьян. Помолвка пары была очень романтичной — Трэвис устроил Кортни сюрприз во время их отдыха в прибрежном отеле Rosewood Miramar в Монтесито. Он украсил пляж цветочной композицией из красных роз в виде сердца и выложил внутри него с их с Кортни инициалы, расставив по периметру свечи.

Вчера Кортни опубликовала в своем инстаграме праздничные фотографии и показала, как прошел этот день.





Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер









Я просыпалась всю ночь, думая, что это был сон,

— написала Кортни.

Приведя возлюбленную на пляж, Баркер опустился перед ней на одно колено и, подарив ей кольцо с крупным бриллиантом, спросил, готова ли она стать его женой. Кортни не раздумывая отметила согласием.

Кольцо Кортни было разработано дизайнером Лоррейн Шварц, которая рассказала, что Баркер принимал непосредственное участие в его создании.

Он действительно был полностью вовлечен в процесс,

— сказала она.





Помолвку влюбленные отметили за семейным ужином вместе с родными новоиспеченной невесты.

По словам инсайдера, предложение стало для Кортни полной неожиданностью. Трэвис сказал ее близким о готовящейся помолвке, и они смогли сохранить все в секрете.

Rosewood — их любимое место для коротких выходных. Они часто здесь останавливаются. Вот почему Трэвис сделал предложение именно там. Это особенное место для них, и в то же время было легче сохранить все в секрете, устроив помолвку там,

— сказал источник.





Для Кортни этот брак станет первым. Она много лет состояла в отношениях со Скоттом Дисиком, от которого родила троих детей, но свой союз они так и не узаконили. А вот Баркер пойдет под венец в третий раз. От второго брака у него есть двое детей.

С Кортни они были знакомы давно и долгое время дружили, а встречаться начали только в начале этого года.













Мариана Панкина