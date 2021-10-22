Лавров заявил, что Кулеба передергивает
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба передергивает факты, когда говорит об обещаниях Москвы созвать встречу в нормандском формате, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По словам дипломата, президент России Владимир Путин в разговоре с лидерами Франции и Германии Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель, напротив, возражал в ответ на их просьбы поскорее провести саммит "нормандской четверки". Свою позицию он аргументирует тем, что Украина "манкирует адресованные ей совершенно конкретные договоренности", достигнутые на парижском саммите в декабре 2019 года. В частности, российский президент напомнил, что Киев до сих пор не имплементировал "формулу Штайнмайера" и регулярно нарушает режим прекращения огня на линии соприкосновения в Донбассе.
Таким образом, добавил Лавров, российский лидер не мог обещать созвать новую встречу.
"Когда телефонный разговор проходил, Владимир Владимирович объяснил неадекватность попыток созвать саммит, когда решения прошлого саммита просто не принимаются в расчет украинскими властями", - резюмировал министр на брифинге.
Ранее Лавров назвал "потоком сознания" многочисленные заявления Киева по поводу возможной встречи президентов России и Украины. Кулеба, отвечая российскому коллеге, заявил, что Путин якобы предлагал Макрону и Меркель провести встречу министров иностранных дел стран "нормандской четверки".