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Лавров заявил, что Кулеба передергивает

Лавров заявил, что Кулеба передергивает

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба передергивает факты, когда говорит об обещаниях Москвы созвать встречу в нормандском формате, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам дипломата, президент России Владимир Путин в разговоре с лидерами Франции и Германии Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель, напротив, возражал в ответ на их просьбы поскорее провести саммит "нормандской четверки". Свою позицию он аргументирует тем, что Украина "манкирует адресованные ей совершенно конкретные договоренности", достигнутые на парижском саммите в декабре 2019 года. В частности, российский президент напомнил, что Киев до сих пор не имплементировал "формулу Штайнмайера" и регулярно нарушает режим прекращения огня на линии соприкосновения в Донбассе.

Был телефонный разговор между лидерами России, Германии и Франции, в ходе которого наши собеседники очень активно убеждали президента РФ как можно скорее провести саммит в нормандском формате. На резонные возражения Владимира Путина о том, что Украина еще не выполнила решения предыдущего саммита, который состоялся в декабре 2019 года в Париже - а там были совершенно конкретные, адресованные Киеву договоренности, они полностью манкируются...

Таким образом, добавил Лавров, российский лидер не мог обещать созвать новую встречу.

"Когда телефонный разговор проходил, Владимир Владимирович объяснил неадекватность попыток созвать саммит, когда решения прошлого саммита просто не принимаются в расчет украинскими властями", - резюмировал министр на брифинге.

Ранее Лавров назвал "потоком сознания" многочисленные заявления Киева по поводу возможной встречи президентов России и Украины. Кулеба, отвечая российскому коллеге, заявил, что Путин якобы предлагал Макрону и Меркель провести встречу министров иностранных дел стран "нормандской четверки".

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По материалам: uposters.ru

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