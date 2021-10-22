"Лифчик забыли надеть": экс-солистка "Блестящих" Юля Ковальчук засветила свои соски

Вадим Карасев

38-летняя Юлия Ковальчук опубликовала на своей странице в инстаграме откровенное фото. Экс-солистка "Блестящих" снялась без лифчика, сообщает Teleprogramma.pro.

На пикантных снимках звезда позирует на фоне дороги в летнем наряде. При этом Юлия не стала надевать нижнее белье под розовую майку.



"Видимо пока мы не можем давать концерты, самое время прокатиться", - подписала фото певица.

Пикантные фото Юлии Ковальчук привели в восторг ее подписчиков, ставших отпускать в ее адрес комплименты.



"Как пуговки налились", "Красота в разнообразии! Юлия естественная, обворожительная и очень красивая девушка!", "Лифчик забыли надеть", "Лисьи носики видны", "Грудь зачет! Да и ножки прелесть", "В комментариях жду "счастливых мамаш", которые будут обсуждать то, что Юлия без бюстгальтера", "Шикарны, как всегда", - пишут пользователи Сети.

Напомним, Юлия Ковальчук живет вместе с Алексеем Чумаковым на протяжении 13 лет. 8 лет назад пара официально сочеталась брачными узами.

Как писал NEWSTES, ранее Настя Каменских взбесила поклонников откровенным фото "писей в камеру".