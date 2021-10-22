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Лукашенко: дай бог, чтобы COVID стал лекарством от онкологии

Лукашенко: дай бог, чтобы COVID стал лекарством от онкологии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая в одном из медицинских учреждений страны, понадеялся на дальнейшее распространение новой коронавирусной инфекции — он увидел в ней лекарство от онкологии.

По словам Лукашенко, COVID-19 уже "придавил" ОРВИ. После появления этой болезни люди "практически не болеют гриппом".

"Онкологи подозревают, что и онкология значительно упала. Не потому, что люди не обращаются, а что-то вот происходит такое, — сказал он. — Я буду рад, если как с гриппом. Все-таки ковид-больных нам легче лечить. Это вам тяжело (обращаясь к медикам — прим.), а нам легче. Поэтому дай бог, чтобы ковид был лекарством от онкологических заболеваний".

Глава государства не уточнил, кто именно предоставил ему такую информацию, но сказал, что почерпнул это для себя накануне.

Как сообщал Ruposters, ранее Лукашенко назвали в Европе главой сети перевозчиков нелегальных мигрантов.

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По материалам: uposters.ru

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