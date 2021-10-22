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Лунный день сегодня 22 октября 2021 года

Лунный день сегодня 22 октября 2021 года

Энергетика Луны переменчива, поэтому так важно заранее знать о ее настроении. Рекомендации астрологов, отраженные в ежедневном лунном календаре, помогут обрести уверенность и спланировать день так, чтобы избежать проблем.


Пятница будет довольно гармоничным днем, когда энергетика пространства находится в равновесии. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют направлять энергию в мирное русло и не нарушать равновесия, чтобы справиться с намеченными делами и не допустить досадных промахов.

Фаза Луны: в 16 лунный день Луна продолжает убывать в созвездии Тельца. Наблюдается некоторый переизбыток сил, который астрологи рекомендуют направлять в русло решения важных вопросов.

Магнитные бури 22 октября: магнитных бурь на эту пятницу не прогнозируется.

Что принесет удачу сегодня


творчество;
гармоничный настрой;
завершение текущих дел;
физическая активность;
забота о здоровье;
романтические отношения;
наведение порядка;
покупки.

Что отпугнет успех в этот день


сомнения и тревоги;
импульсивность;
спешка;
агрессия;
лень.

Домашние дела по лунному календарю

В пятницу при наличии свободного времени астрологи рекомендуют заняться своим домом. Уборка, даже незначительная, поможет успокоиться и направить силы в мирное русло, а результат поднимет настроение. В этот день для привлечения финансов в дом моют окна и двери, а также проводят ритуалы по обновлению энергетики пространства.

Что надеть в эту пятницу

Этот день походит по энергетике на плавное течение воды, и для сохранения внутреннего равновесия стоит выбирать одежду водных оттенков. С их помощью удастся не только сосредоточиться на ведении запланированных дел, но и с легкостью разрешать конфликтные ситуации, не боясь быть неуслышанными. Талисманами этого дня выступят камни стихии Земли: агат, кварц, яшма, а из украшений стоит предпочесть изделия из серебра, платины или металла.


Финансы и работа 22 октября

Пятница, несмотря на ее плавную энергетику, подходит для ведения бизнеса, решения финансовых вопросов, завершения дел и продвижения новых проектов. При наличии упорства и смелости в эти сутки добьются успехов люди творческих профессий. Покупки в этот день также принесут радость, если покупать вещи по списку, а также позволить себе маленькую слабость и побаловать себя желанными обновками. В этот день удачу принесет приобретение аксессуаров и текстиля для дома, а заговоры на покупки помогут прослужить новым вещам долго.

Любовь и общение в 16 лунный день

Пятница — прекрасное время для романтических отношений и дружеского общения. В этот день семейные пары смогут посетить театры или выставки, отправиться в запланированное путешествие или уединиться вдвоем вдали от шума и суеты. Поиски любви завершатся успехом, если верить в себя и не упускать вестников приближающегося счастья. Удачно пройдет и дружеское общение: в тесной компании будет проще расслабиться после рабочего дня и поделиться новостями.

Настроение и здоровье по лунному календарю

В пятницу астрологи рекомендуют направлять энергию в русло решения проблем, не отказываться от физической активности, чтобы переизбыток сил не привел к перепадам настроения. В осенний период возрастает вероятность подхватить простудные заболевания, поэтому в пятницу так важно укреплять иммунитет, прививать полезные привычки и беречь себя от переохлаждения.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

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