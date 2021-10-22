Львов не будет выполнять решение украинского суда о возвращении останков советского разведчика России

Вадим Карасев

Мэрия Львова сообщила, что не будет выполнять решение Кассационного административного суда Украины, в соответствии с которым город должен передать России останки советского разведчика Николая Кузнецова. Перезахоронить его пытаются с 2000 года, но городские власти каждый раз отказываются отдать останки под разными предлогами.

Мэр города Андрей Садовый в Facebook напомнил: это уже не первое подобное судебное решение, но исполком горсовета продолжит его игнорировать. Он задал два вопроса судьям, которые постановили передать останки: считают ли они возможным "любое сотрудничество с агрессором во время войны" и не желает ли Россия вернуть людей, отбывающих наказание на ее территории и на "оккупированных" землях.

Наша позиция однозначная: мы не сотрудничаем с оккупантами. И напоследок. Истцом в этом деле с 2008 года является гражданка РФ Маргарита Брюханова. Кто-нибудь когда-то интересовался, как у нее дела?

Памятники Кузнецову во Львове и Ровно демонтировали в 1992 году, а в 2015-м уничтожили и памятник в селе Повча Ровненской области. Город Кузнецовск в этом же регионе переименовали в 2016-м, а еще спустя три года исчез бронзовый барельеф на могиле разведчика.