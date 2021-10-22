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Мария Миронова опубликовала новое видео с двухлетним сыном

Мария Миронова опубликовала новое видео с двухлетним сыном

Несмотря на то что младшему сыну 48-летней Марии Мироновой Федору всего два года, актриса уже решила "познакомить" мальчика с его знаменитым дедом — известным советским актером Андреем Мироновым, который умер в 1987 году. Мария включила сыну фильм "Обыкновенное чудо", в котором снялся его дедушка, и запечатлела этот момент. На видео Федор с открытым ртом с интересом смотрит в экран телефона.


 


Обыкновенное чудо: вот какова жизнь! Первое знакомство с дедушкой. Неотрывный, сосредоточенный взгляд пятую минуту. Как будто все понимает...

— рассказала Миронова.


Друзья и поклонники Марии Мироновой поразились реакции ее сына на фильм с дедом и отметили, что Федор очень похож на Андрея Миронова.

Ваш сыночек похож на своего гениального и всеми нами любимого дедушку. Родство душ. Он на дедушку и похож.Чудо необыкновенное!

— пишут подписчики Мироновой.

Отца своего младшего сына Мария Миронова скрывает. Сама она говорила, что ее супруг — человек непубличный и занимается бизнесом в сфере медицинских технологий. Свадьбу пара, по словам Мироновой, сыграла в Греции три года назад. Там же на свет появился их сын. Этот брак для Марии Мироновой стал четвертым. От первого супруга, бизнесмена Игоря Удалова, у нее есть 29-летний сын Андрей.

Тем не менее звезде приписывают роман с 28-летним актером Андреем Сорокой. В сети пишут, что отцом ее младшего сына может быть он. 



Мария Миронова с сыном Андреем

Кстати, сын Мироновой — не единственный маленький звездный наследник, кто уже с раннего возраста чтит память своих знаменитых предков. Недавно Федор Бондарчук рассказал, что заочно познакомил их с Паулиной Андреевой шестимесячного сына Ваню с его дедом — ныне покойным Сергеем Бондарчуком.


Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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